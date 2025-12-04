吃完羊肉爐突然尿不出來 40多歲壯男攝護腺發炎腫脹

醫師說，冬天進補吃了當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等含刺激性的食物，很容易讓攝護腺發炎。（圖：李綜合醫院提供）

一名40多歲男子跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，但每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，用藥治療，後續再追蹤。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者自行到門診就醫，自述看診前一晚跟朋友吃了羊肉爐後，身體就開始不舒服，不斷的跑廁所尿尿，但是卻一直有解不乾淨，想尿卻尿出不來的感覺，整夜上廁所10多次，抱怨根本沒辦法睡覺。

醫師進一步詢問患者，患者說，除了進補吃羊肉爐外，還有喝烈酒，身體上沒有任何疼痛，沒有發燒、沒有腰痛，就是不斷的跑廁所。黃品叡醫師指出，羊肉爐在燉煮的過程中，可能加入米酒、薑、當歸等進補食材，都屬於行氣活血的藥材，再加上患者喝烈酒，酒精刺激攝護腺導致發炎，攝護腺因此腫大讓尿道受到壓迫，造成排尿困難、頻尿、尿急等症狀。

黃品叡說，攝護腺肥大是中老年人常見的疾病，很多男性經常疏忽，罹患病症卻不自知，常見症狀包含尿流細小、無力、中斷、遲緩、排尿困難、尿不乾淨，或是頻尿、急尿、夜尿次數增加等。

醫師說，冬天進補吃了當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等含刺激性的食物，很容易讓攝護腺發炎。攝護腺發炎的症狀有頻尿、急尿、小便時有灼熱感，當攝護腺發炎腫脹後，小便會痛、甚至會尿不出來，如果腫脹的很嚴重，有可能10幾個小時都不會解尿，造成下腹部腫脹疼痛。

黃品叡醫師提醒「補過頭對身體就是負擔與傷害。」民眾進補後可以多喝水，把刺激性的酒精、食物從體內排除。同時，也建議40歲以上的男性，如果家族史有攝護腺問題，就要開始進行攝護腺檢查，50歲以上的男性每年進行一次檢查。（張文祿報導）

