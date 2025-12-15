吃完薑母鴨脖子卡卡！「3大進補地雷」：小心膽固醇爆表

生活中心／張尚辰報導

薑母鴨、羊肉爐是很多人冬天進補身體的首選之一。（圖／資料照）

冬天到了，許多人都喜歡吃羊肉爐、薑母鴨進補身體。對此，營養師陳珮淳提醒，「越補越暖、越補越順」是錯誤的觀念，補錯方式很可能讓膽固醇衝上天，因此陳珮淳列出3大膽固醇地雷以及安全進補身體的健康吃法給民眾參考。

陳珮淳近日在臉書粉專「熊抱營養師」中發文，指出冬天進補身體當然沒問題，但補錯方式會有膽固醇飆高的風險，尤其是薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞這些冬天很受歡迎的鍋物，「從『好補』到『過補』的那條線，其實很細」。對此，她列出3大膽固醇地雷＋安全補身體的健康吃法，如下：

廣告 廣告

【進補3大地雷】

地雷一、把湯喝光=把鍋油喝下去

陳珮淳表示，薑母鴨、羊肉爐湯是高油＋香料熬出的濃湯，喝越多就等於油脂吸越多，可能會導致隔天脖子肩膀出現卡卡、僵硬，像落枕的感覺。建議撇油，以清湯優先。

地雷二、肥肉、鴨皮、羊油吃太多

陳珮淳說，冬天吃肥肉嘴巴暖，但身體負擔更大，且鴨皮、五花、羊油都是膽固醇快攻部隊。建議選擇瘦肉、去皮、少吃炸物類加工品。

地雷三、進補再加澱粉＝熱量直接翻倍

很多人進補時還會搭配麵線、滷肉飯、米血、油飯等食物一起吃，導致一餐熱量直接飆升1500至2000大卡。建議主食吃半碗即可，選白飯勝過油飯、滷肉飯。

陳珮淳提醒，若進補過頭，可能會導致脖子肩膀僵硬、卡卡的。（示意圖／資料照）

【5大健康守則】

守則一、蔬菜站半鍋

蔬菜能稀釋油脂、增加飽足感，高麗菜、菇類、木耳都是吸油高手，越多蔬菜＝越少負擔。

守則二、暖身靠辛香料，不靠油

薑、蔥、蒜能促進循環，讓身體真正暖起來，肥肉給的是「假暖」，只是口感熱，加辛香料比加油更補。

守則三、補身選瘦肉，不補油

肥肉、鴨皮、羊油會加重膽固醇，瘦肉、去皮肉讓身體補得更輕鬆，少吃吸油王，例如凍豆腐、米血、丸子等。

守則四、補身也要補降膽固醇營養

Omega-3、可溶性纖維、多酚一起幫忙降負擔，魚類、燕麥、海藻、綠茶都是好選擇，進補後隔天吃這些更有效。

守則五、不要把進補當消夜

深夜吃高油高蛋白最傷代謝，建議7點前吃完，晚回家就清淡吃，宵夜補＝隔天整個人更沉重。

最後，陳珮淳強調，冬天進補不是錯，錯的是過油、過晚、過量以及過度澱粉，只要補對方式，薑母鴨跟羊肉爐還是可以照吃，身體也能暖起來，且補完身體後，脖子不會僵、不會油膩，膽固醇也不會飆高，這才是進補的正確方式。

更多三立新聞網報導

生魚片放20分鐘超危險！專家曝「3大迷思」：小心吃下細菌VIP自助餐

冷氣團發威！林得恩示警「日夜溫差恐達14度」 回暖時刻曝光

天冷怎麼保暖？醫示警「洗熱水澡超NG」 6招正確取暖法曝光

不是點2下！電梯樓層按錯怎辦？ 新光三越曝「1方法」取消

