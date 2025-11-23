吃完飛機餐「碗盤不要堆疊」 原因萬人驚訝：做錯好多年

許多旅客搭機時習慣在用完飛機餐後，把餐盤、碗杯整齊堆疊，認為能方便空服員收取，一名男子近日提醒，吃完飛機餐只要維持原本的擺放方式就好，貼文曝光後吸引超過萬人關注，有知情網友解釋，堆疊起來反而會讓回收架卡住、增加空服員作業難度，讓不少人驚呼原來多年以來都做錯了。

原PO昨（22）日於Threads發文提醒，搭飛機享用飛機餐後，不要自行將碗盤、杯子全部堆疊在一起，只要維持原本的擺放方式即可，強調「這樣所有機組員都會感謝你」。

貼文引起萬人關注，許多網友直言，在外面的小吃店或餐廳用餐時，早已習慣將用過的碗盤整理、堆疊整齊，方便店家清理，因此理所當然把這套模式帶上飛機，沒想到原PO的提醒讓不少人驚呼：「原來一直都做錯了嗎？」、「以前還以為疊起來比較整齊，原來是製造困擾」。

留言中也有網友補充，先前在網路短劇《空姐忙什麼》中曾看過類似情節，劇中以幽默方式提醒乘客，吃完飛機餐不用特地把餐具堆疊起來，反而能讓空服員更快完成收餐，「因飛機餐的回收架高度是固定規格，若堆疊起來，空服員反而收不進去，還要再拆開，這我搭機時看到的」、「我有默默發現前方的旅客疊餐盒的話，空服員收的時候會卡住格子，所以從來沒疊過」。

