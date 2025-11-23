吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年

許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。

飛機餐 。（資料照／中天新聞）

原PO在Threads平台發文表示：「再宣傳一次，飛機餐吃完請不要疊，所有組員會很感謝您。」他強調，搭乘飛機享用完飛機餐後，只需維持原本的擺放方式即可，不必特意將碗盤、杯子堆疊在一起。貼文引發討論，不少人驚訝：「原來一直都做錯了嗎？」、「以前還以為疊起來比較整齊，原來是製造困擾」、「真的假的，我每次都疊成一座山，對不起」。

廣告 廣告

也有網友表示，「我有默默發現前方的旅客疊餐盒的話，空服員收的時候會卡住格子，所以從來沒疊過」、「每次吃完也是會像照片這樣收整齊，不會疊起來，開過的利樂包飲料也會喝光壓扁，前陣子收到空服人員開心的跟我說GOOD！」、「從小吃飛機餐，吃完都維持原狀擺設的說」。

延伸閱讀

害鍋底變焦炭！女高中生被罰刷鍋20分鐘 網力挺店家

超商假日咖啡只要29元 特濃拿鐵買2送2

把握好天氣！專家：11/25東北季風南下迎「斷崖式降溫」