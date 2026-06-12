吃完飯少做一動作！5萬人熱議 網共鳴：看教養

有網友發文感嘆現在人用餐後，很少會順手把椅子靠回桌邊。（示意圖，Pexels）

日前有網友在Threads發文，感嘆很多人餐廳用餐後起身就走，很少會順手把椅子靠回桌邊，他認為若願意多做這個小動作，「我想這個人的為人品行一定不會太差」，貼文隨即吸引破5萬人認同。

大批網友共鳴直呼「我會順手靠攏，習慣了，加上不想造成其他人不便」，強調「其實就是順手小動作，別扯什麼店員的工作」。留言區也釣出多位長者，有人表示「我活到近70歲，還是會有這習慣物歸原位，在我認為這是基本禮貌」，也有夫妻檔透露「我和先生一直都這樣（我們都61歲了），在外用餐完畢還會把桌子擦乾淨靠上椅子」。

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不少人笑稱這是從小養成的反射，網友紛紛表示「小時候被老師訓練到條件反射，現在不靠椅子心裡還是癢癢的」、「我會靠上再離開！ 隔壁的沒靠上，我也會順手幫忙」，甚至還有網友透露「我會耶，還會順便看一下同行的人有沒有東西忘記拿才走」。

這現象也引發家長與餐飲業者的強烈共鳴，有父母疑惑「這不是最基本的嗎」、「這不是幼兒園、國小老師都會教的嗎？離開座位椅子就要靠好，還是我老了，現在老師都沒教這個？」，有餐飲業員工現身坦言「每天看到會把椅子靠上再離開的客人，10組客人裡面10組做不到」，但也有其他員工從務實面表達相反看法「超討厭客人吃完給我合椅子，還要拉出來掃裡面檢查有沒垃圾」、「靠上不一定好，收桌很麻煩，反而還要再把椅子拉開才好收」。

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