吃完飯就想睡覺？營養師提醒「不是正常老化」4習慣易踩雷

2025年12月22日 週一 下午5:00

營養師張馨方在臉書專頁「ViVi營養生活話」發文，表示許多人一吃完飯就昏昏欲睡，未必是因為太累的關係，而是是血糖正在大起大落；很多上班族習慣餐後來杯咖啡硬撐，但真正偷走精神的凶手，往往是被忽略的血糖震盪。

營養師張馨方解釋，餐後會特別想睡，關鍵在血糖可能失控中，當一餐中精製澱粉或糖分比例過高，身體會出現以下反應：

血糖快速飆升：胰島素大量分泌，試圖把血糖拉回正常。

血糖急速下降：大腦能量供應不穩，出現疲倦、想睡、注意力下降。

神經傳導物質受影響：血糖波動會干擾多巴胺與血清素平衡，精神自然提不起來。

其中四大用餐習慣更是容易讓人餐後當機：

主食集中、蔬菜與蛋白質不足。

習慣白飯、白麵、麵包、甜點一次吃好吃滿。

吃飯速度快、幾乎沒咀嚼。

餐後立刻久坐、不活動。

營養師張馨方指出，餐後嗜睡並非正常老化，而是身體在提醒「這餐血糖太刺激」，只要吃對比例、選對食物，精神自然回來，下午也不再靠意志力硬撐：

餐盤比例先調整 ：半盤蔬菜加上足量蛋白質，再搭配適量全穀類主食。

選對澱粉來源 ：糙米、五穀飯、地瓜取代精製白飯：

搭配關鍵營養素 ：礦物質鎂、鉻及維生素B群，有助能量代謝與血糖穩定。

餐後輕活動10到15分鐘：促進葡萄糖利用，比灌咖啡更有效。

撰稿：吳怡萱





