吃完飯一直打嗝不是腸胃弱？ 營養師點名「這些習慣」狂吞空氣導致脹氣

不少人吃完飯後頻頻打嗝、腹脹，甚至長期便秘，往往以為是腸胃功能不好。營養師提醒，問題可能出在日常飲食習慣，像是邊吃飯邊說話、吃飯搭氣泡水、狼吞虎嚥，或吃過多易產氣食物，都可能讓腸胃「默默抗議」，調整生活細節才是關鍵。

邊吃飯邊聊天最NG？ 無形中吞進大量空氣

營養師珊珊近日在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」發文指出，許多常見行為其實是造成腸胃不適的元兇。她表示，邊吃飯邊聊天容易在進食時吞入大量空氣，導致腹脹與打嗝；吃飯搭氣泡水，喝過多容易有腹脹問題；此外，狼吞虎嚥，咀嚼不足會增加消化負擔，容易造成消化不良。在飲食內容上，洋蔥、地瓜、花椰菜等食物較容易產氣，腸胃敏感者應適量攝取。

營養師建議：細嚼慢嚥＋補纖維

營養師珊珊也建議，養成細嚼慢嚥的習慣，並從蔬菜、水果中攝取足夠膳食纖維，保健品雖然方便補充，但單次大量或水分攝取不足時容易造成便秘問題。她提醒，農曆年將近，及早調整飲食與生活習慣，有助於在年節期間安心享受美食、減少腸胃負擔。

