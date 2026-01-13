吃完高檔自助餐腹痛送急診！她住院2天就病逝 醫示警：別自行停藥

一名30歲女子因三酸甘油脂過高爆發急性胰臟炎，僅住院2天就離世。（示意圖／photoAC）

台南市立安南醫院副院長許秉毅日前分享一起案例，一名30歲女子原本無飲酒習慣，也沒有膽結石，卻在吃完高檔自助餐後突發劇烈腹痛送急診，確診為急性胰臟炎並迅速惡化，住院僅2天就病逝，事後才發現血中三酸甘油脂已飆到4000多mg/dL。

許秉毅在臉書發文分享，這名30歲女性，與友人去大飯店吃了高檔自助餐後，半夜突然出現劇烈的上腹痛，痛到受不了被送往急診，檢查發現她的血中澱粉酶非常高，確診為嚴重急性胰臟炎，當下立刻收住院治療，怎料隔天早上她出現呼吸急促、腎功能變差等症狀，血鈣也下降，整體狀況明顯惡化，便緊急安排轉送加護病房，進行插管治療。

許秉毅表示，該患者平時沒有喝酒習慣，也沒有膽結石，進一步詢問其病史，發現對方以前就知道自己有三酸甘油脂偏高的問題，也曾吃過一陣子藥，但因為不想長期服藥，後來便自行停藥了。

許秉毅提到，該患者進入加護病房第2天就出現休克，最終不幸離世，事後實驗室的三酸甘油脂檢驗結果才回報，數值竟然高達4000多mg/dL。

許秉毅說明，當血液中的三酸甘油酯（TG）濃度超過150 mg/dL時，即診斷為「高三酸甘油酯血症」，而根據濃度不同，可分為「輕度至中度」（150至499 mg/dL）、「嚴重」（≧500 mg/dL）、「極其嚴重」（≧1000 mg/dL，發生急性胰臟炎的風險非常高）。

許秉毅指出，長期三酸甘油酯過高，將對全身健康造成以下4種嚴重威脅：

1、急性胰臟炎：這是最危險的急性併發症，可能導致死亡、胰臟壞死或多重器官衰竭。

2、動脈硬化性心血管疾病（ASCVD）：增加心臟病發作、中風及周邊動脈疾病的風險。

3、肝臟健康問題：易導致代謝功能障礙相關脂肪肝（MASLD）、肝臟發炎、纖維化，甚至進展為肝硬化。

4、眼部與皮膚表現：極高濃度（≧1000 mg/dL）可能導致發疹性黃色瘤（皮膚出現黃紅色小丘疹）及視網膜脂血症（視網膜血管外觀呈現奶油色）。

許秉毅說，治療高三酸甘油酯血症的目標是預防急性胰臟炎（針對嚴重患者）與降低心血管風險（針對所有患者），首先應該調整生活方式，如減輕體重5至10%，可降低約20%的三酸甘油酯，並要減少糖分、酒精、脂肪攝取，同時保持每週至少150分鐘的中強度有氧運動。

至於藥物治療方面，可使用他汀類藥物（Statins）、纖維酸衍生物（Fibrates）、高劑量魚油（Omega-3）等，而新型RNA療法（如Plozasiran或Olezarsen）針對基因機轉精準降脂，目前已在臨床試驗中顯示出極佳的療效。

許秉毅提醒，當血中三酸甘油酯濃度超過500 mg/dL時，務必要盡快找醫師開藥治療，切記要按時服藥，若自行停藥，可能致命。

