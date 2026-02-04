吃完高燒腹瀉！新莊宏匯義式餐廳疑爆沙門氏菌 逾10人不適、幼童住院

即時中心／林韋慈報導

有民眾上月29日前往新北市新莊宏匯廣場一間義式餐廳用餐後，與家人陸續出現發燒、畏寒、腹痛、腹瀉等症狀，經醫師檢驗確認感染沙門氏菌，已通報衛生局，其中年僅3歲的女兒因症狀嚴重仍在醫院住院治療。事後，民眾在社群平台發文，募集相同症狀的苦主，而該餐廳也發出聲明。

該名民眾在社群平台Threads表示，1月29日晚間與家人至宏匯廣場某間B開頭的義大利餐廳用餐後，三人皆罹患急性腸胃炎，丈夫反覆高燒、畏寒與水瀉，3歲女兒更一度發燒引發熱痙攣，出現嘔吐、腹痛、腹瀉等情形，目前還住院中。醫師研判疑為沙門氏菌感染，檢驗後也獲得證實。

貼文引發大量網友共鳴，不少人表示曾在相近時間前往同店用餐後出現類似症狀。有人留言指出，家人同樣出現高燒、畏寒、腹瀉等狀況，另有網友表示，1月31日中午前往用餐後，全家人不適，其中4歲孩童因嚴重腸脹氣住院治療。初估累計不適人數已超過10人。原PO表示，發文目的在於提醒曾於同時間用餐者提高警覺，並建議前往大型醫院檢查，亦已協助向衛生單位通報，配合後續處理。

對此，餐廳業者也在留言中回應，已主動聯繫當事人並請區主管了解狀況，表達關切。事後並發布正式聲明指出，針對近日部分顧客於BELLINI PASTA PASTA新莊宏匯店用餐後出現身體不適情形，深表關切與歉意，並已全力配合主管機關調查。

業者表示，基於對顧客健康與食品安全的高度重視，已於2月4日自主暫停營業一天，同步進行環境與作業流程的全面清潔與消毒，作為預防性措施；後續相關資訊，將以主管機關正式公布內容為準。





