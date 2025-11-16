吃完「涼拌河豚皮」出問題？員工旅遊9人疑中毒送醫

台南有公司舉辦員工旅遊，但在恆春一家海鮮餐廳用完午餐後，卻陸續有人嘔吐及身體不舒服，其中還包含一名12歲的孩童，一共9人全送醫治療。就有人懷疑是不是午餐的餐點「涼拌河豚皮」出了問題，對此衛生局也前往稽查。

15號中午，旅遊團前往一家海鮮餐廳用餐，吃了花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦等餐點，但下午抵達飯店前卻有人開始身體不舒服，立即前往急診就醫。

旅遊團中午到恆春某海鮮餐廳用餐，下午就陸續有人身體不適。圖／台視新聞

廣告 廣告

旅遊團中共8大1小，吃完午餐後嘔吐、身體不適。疑似集體食物中毒，有人懷疑問題出在餐點涼拌河豚；但也有人說，從台南出發時，就已經有人身體不舒服。

有旅客懷疑是涼拌河豚惹禍。圖／台視新聞

對此遭指控的餐廳業者，否認這事件跟自家餐點有關係，表示「刺河豚是完全沒有毒性的東西，他不是日本吃的那種有毒的河豚，這是完全不一樣的生物。」

衛生局獲報後，到該餐廳展開調查。圖／台視新聞

只是食安有疑慮，衛生局獲報也展開調查，屏東縣衛生局食品藥物管理科長陳彥任表示，「採集環境檢體6件及食餘檢體1件送驗，後續將依檢驗及疫調結果，綜判是否確屬食品中毒案件」。

屏東／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

梅花鹿「疑遭流浪狗咬傷」困南灣險捲入海 墾管處深夜救援仍回天乏術

鳳凰颱風逐漸減弱中 南高屏宣布11/13正常上班課

屏東萬丹泥火山二度噴發 農民搶救農作物、人工築堤