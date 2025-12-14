「吃定在野黨不敢倒閣」賴政府「不副署、不執行」法律 因藍白怕「解散國會」選舉成本高

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨與民眾黨立委近日再合作通通《財政收支劃分法》修正案、停砍公教年金相關法案，行政院提出覆議仍遭否決，民進黨政府府院傳出擬以「不副署」、「不執行」方式反制，讓朝野政局衝突再升至高點，在野陣營在憲政體制上僅能以提出閣揆不信任倒閣案因應，但隨之可能將面臨總統依憲法解散國會回應，前國民黨立委陳學聖也指，這是賴政府「吃定在野黨不敢倒閣」。

國民黨與民眾黨立委近日再合作通通《財政收支劃分法》修正案、停砍公教年金相關法案，行政院提出覆議仍遭否決。（圖／資料照）

陳學聖說，賴卓體制敢對立院覆議案不副署、不執行，簡單說，就是吃定在野黨不敢倒閣，因為成本太高。大罷免已等於重選一次，若倒閣、國會解散重選，意味這屆立院太苦命，三年選三次。

陳學聖說，賴卓只要吃定在野黨不敢重選的心裡障礙，看來就可無往不利，政院想過的法案，就依法公佈、副署，不想通過的，如財劃法、年改案，就擱著、晾著，最多送憲法法庭，反正大法官人數不足，早已癱瘓，送解釋，也只是虛愰一招，繼續累積朝野相罵本。這時的在野黨，有想好該怎麽辦嗎？

國民黨團首席副書記長林沛祥今日表示，行政院長卓榮泰這次考慮把「不副署」的法律動作作為政治上的攻擊武器，完全扭曲了憲法及法律的意義，且實質上打臉賴總統，因為「不副署」等於是行政院去否決總統府公布的法案，如果這樣做很明顯是「賴卓體系」名存實亡，甚至卓揆極度不同意賴總統做任何事情。

林沛祥說，賴總統與其想盡辦法做違法亂紀的事情，倒不如以總統兼民進黨主席的身分，與國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌好好坐下來談，如何讓國家繼續前進、如何把焦點恢復到民生議題上、如何把國際外交情勢好好平復下來，這才是國家領導人、執政黨領導者該做的事情。

對於賴清德總統邀立法院長韓國瑜參與國政茶敘，韓以未獲得朝野黨團共識而決定不出席，國民黨立委賴士葆也說，賴清德把院際調解作為政黨競爭的工具，早上罵人下午約喝茶，跟自己黨內開完會後力挺行政院和立法院對幹到底，甚至傳出要倒自己的閣揆、再來解散國會，這種茶中找碴非要全贏掌權的設局，韓國瑜表示不對特定議題表態，他當然全力支持韓院長的決定。

