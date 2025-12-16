（圖／本報系資料照）

行政院長卓榮泰提出的《財政收支劃分法》覆議案遭在野黨否決，卓15日宣布不副署，揚言若立院對此有意見，可對他提出倒閣、不信任投票。卓上任後朝野衝突不斷，早該自行請辭，對政策負責，而不是請別人轟他下台。

卓榮泰上任超過1年半，至今未看到政績，儘管賴總統誇耀台灣今年經濟成長率上修到7.37％，是亞洲四小龍第1名，但成長原因主要仰賴過去國民黨政府扶植的半導體業出口大增，非相關產業的實質薪資卻陷入停滯。

更令人擔憂的是，台美關稅談判還未敲定，政府卻已拱手讓出半導體產業半壁江山，還大言不慚地說，贊成半導體和協力廠商赴美投資，助美國再工業化。「護國神山」碰到美國，一夕之間說讓就讓。

廣告 廣告

面對國際環境遽變，卓內閣不思因應挑戰，卻把大部分的精力拿來對付在野黨，無論是總預算還是各項爭議法案，不僅不跟在野黨溝通，甚至連民進黨團都不甩，以原訂4月底上路的《國土計畫法》為例，直到綠委罕見開記者會嗆行政院才緊急喊卡。

卓內閣事前不溝通，但只要藍白通過的法案不合己意，就提出覆議、釋憲，不斷衝撞立院。這些招式在立院不通過賴總統提名的「綠友友」大法官人選後已無法再用，索性祭出違憲的「不副署」手段，看準的就是在野黨「能奈我何」。

卓榮泰甚至嗆聲要在野黨發動「倒閣」，藉此重新改選國會。執政黨歷經兩波大罷免大失敗，對翻轉國會席次還不死心。身為閣揆無法化解朝野僵局，自應好好檢討，而不是採取更強烈的手段，激化朝野對立，拖著台灣社會跟著陪葬。