吃宵夜變翻臉！ 男揮棒嚇友 2人反被K到頭
深夜宵夜聚會因酒後口角演變成街頭衝突事件，引發社區騷動。新北市警方於凌晨1點多接獲民眾報案，指稱土城延吉街一處宅區傳出爭吵聲。員警抵達現場時，發現一群人正在拉扯，有人揮舞球棒，甚至踢飛三角錐。調查顯示，39歲周姓男子與20歲林姓男子原本相約吃宵夜，卻因酒後火氣上升爆發口角，林姓男子拿出球棒威嚇，雙方拉扯過程中反而都被球棒打到頭部。
事發當時，街道上一片混亂。監視畫面顯示，一名男子拿著球棒朝騎樓走去，隨後發生推擠，導致三角錐被踢飛。路過的機車騎士看到這情況顯得十分驚訝，一度停下來觀望。現場有人將三角錐踢到一旁，隨即回到人群中。不久後，警方趕到現場處理。
當警方到場時，情況依然混亂。前面的人正在冷靜地回答員警問題，後面的人卻仍在爭執。其中一名男子站立不穩，甚至試圖將手伸向員警，不斷說著胡言亂語。幸好他的朋友及時攔下他，用「人牆戰術」將他包圍，防止他繼續失控行為，以免造成更嚴重的傷害。
警方調查發現，這起事件源於周姓男子與林姓男子在附近吃宵夜時，因酒後火氣上升引發口角。林姓男子隨後拿出球棒在路上揮舞威嚇，但在雙方拉扯過程中，兩人反而都被球棒打到頭部。雖然事後雙方互不提告，最終仍依社會秩序維護法送辦。
這起原本單純的宵夜聚會因怒氣而變得一團混亂，從消夜局演變成進警局，最無奈的可能是那些幫忙勸架的朋友，他們前一秒還在吃東西，下一秒就必須幫忙阻擋球棒並收拾爛攤子。
《TVBS》提醒您：
◎拒絕暴力 請撥打110
◎反校園霸凌專線：1953
◎反職場霸凌專線：1955
◎法律扶助基金會：(02)412-8518
彰化男毒駕一路疾駛 十字路口衝撞機車釀1死3傷冷血逃逸
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 彰化一名45歲陳姓男子日前吸毒後開車上路，在行經員林市新義街、員鹿路口時，竟高速衝撞前方停等紅燈的3輛機車，釀成1死3傷悲劇，而陳男在肇事後逃逸無蹤，直到案發26小時後，才遭警方逮捕，而彰化地檢署向法院聲押陳男，昨（20）日晚間裁准。 檢警調查，18日下午1時許，陳男在吸食喪屍菸彈與安非他命後開車上路，一路疾駛，在行...匯流新聞網 ・ 1 天前
網路嗆聲變真人PK！太平深夜13人持球棒追打 警全數送辦
太平深夜上演「網路互嗆」現實版！兩派人馬各召集好友「談判」，卻演變成持球棒互毆衝突，警方獲報後迅速鳴笛到場，這才阻止事態惡化。事後共13人被依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌送辦，警方強調要杜絕暴力、維護治安，呼籲民眾勿因言語紛爭而訴諸暴力，否則必將接受法律制裁！TVBS新聞網 ・ 1 天前
快訊／撞死等紅燈騎士肇逃開毒趴 惡劣駕駛遭收押禁見
彰化縣員林市員鹿路一段18日下午發生一起死亡事故。一名女騎士於該處停等紅燈時，遭後方轎車直接碾壓爆頭，當場慘死輪下，而肇事司機更是直接肇逃，警方以車追人，19日晚間將該名45歲陳姓駕駛逮捕到案，發現陳男疑似毒駕，事發後仍繼續與友人開毒趴，並移送地檢署複訊。對此...CTWANT ・ 1 天前
紅燈竟睡死！男手握「喪屍煙」堵路 驚醒後一臉茫然
一名29歲邱姓男子因在桃園市文中路口處停等紅燈時陷入沉睡，導致交通堵塞而遭警方逮捕。警方到場發現該男子在車內熟睡，手中還緊握著一支後經檢驗證實含有毒品成分的煙彈。當被叫醒時，邱男行為異常，聲稱自己沒有吸毒，但檢測結果顯示煙彈內含「喪屍煙」成分。據了解，邱男原本在新北市新店區參加朋友慶生活動後，打算開車返回樹林住處，卻因疲勞在途中不知不覺睡著。TVBS新聞網 ・ 1 天前
男子違停飄K味 南港警首用唾液快篩揪出毒駕
昨（21）日下午，台北市南港區一名轎車駕駛因違規停車於超商前遭員警攔查，不料車內竟飄出濃濃K他命氣味。南港分局員警當場以毒品唾液快篩試劑鑑驗，駕駛呈施用愷他命陽性反應。警方隨即依《道路交通管理處罰條例》第35條1項2款製單告發，並當場扣車。此案也是毒駕唾液快篩新制上路後，南港分局成功查獲並依新制告發自由時報 ・ 1 天前
中市警「毒駕零容忍」！毒品唾液快篩首日上路即查獲陽性反應
【警政時報 林家嘉／台中報導】為有效打擊毒駕案件，臺中市政府警察局今啟用「毒品唾液快篩」執法措施首日，便查獲疑似毒駕且唾液快篩呈陽性反應的案件，展現中市警「毒駕零容忍」的強力執法決心。警政時報 ・ 19 小時前
台南首例 毒品唾液快篩逮毒駕
記者盧萍珊∕永康報導 二十日起全國警察機關同步以「毒品唾液快篩」執法，永康分局首日查…中華日報 ・ 1 天前
罰金110萬！毒品唾液快篩執法上路 全國首日查獲18案
警政署為了取締毒駕，全面推動毒品唾液快篩，20日傍晚開始執法，24小時內查獲18起毒駕案件，罰單總額高達110萬元，嫌犯車輛遭移置保管並吊扣駕照，並依刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，再根據送驗結果追究公共危險、毒品等罪嫌。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
毒品唾篩執法上路 吸毒駕車無所遁形 全國總動員查緝 24小時查18案 罰百萬
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，於114年11月20日正式上路，執法首日2 […]民眾日報 ・ 18 小時前
毒品唾液快篩執法上路 北市警逮通緝犯又查獲他涉毒駕
毒品唾液快篩執法前天上路，詎料台北市警松山分局三民派出所昨查察1名林姓通緝犯時，見他騎乘機車上班，當場逮人，卻發覺他眼神空洞、行動不穩，疑似吸食毒品，隨即帶返派出所進行毒品唾液快篩，結果呈現毒品陽性反應涉及毒駕，警方全案除因通緝交由北檢歸案，另依據道路交通管理處罰條例35條予以製單告發，同時採尿進行自由時報 ・ 18 小時前
藍推地方制度法修正 蘇巧慧：因人設事
（中央社記者黃旭昇新北22日電）民進黨立委蘇巧慧今天出席樹林區濟安宮活動時說，地方制度法原本以人口多寡設定副首長名額，如今台北市人口減少，本來就該調整，但國民黨「因人設事」，不是好的立法態度。中央社 ・ 14 小時前
威廉做公益露面！首談「小杰閃兵+粿王事件」 曝光私下對話
藝人威廉首度針對同團成員小杰涉嫌閃兵一事公開回應，表示因兩人遇到類似狀況，已建議小杰準備好心情面對可能的司法問題。威廉本人因閃兵事件傳出已遭求處有期徒刑2年2個月。同時，棒棒堂成員王子與粿粿的爭議事件也引發關注，威廉表示事件開始時完全不知情，但認為無論如何三方及家人都沒有真正贏家。此外，威廉積極投入公益活動，參與了一場匹克球公益賽，希望將個人興趣與愛心結合。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
日本天團「柚子YUZU」突宣布 台北.香港.上海巡演取消
日本國民天團柚子YUZU的亞洲巡演活動，原本預計12月起，陸續到訪香港、上海、以及台北，但是主辦方稍早宣布，取消所有場次。主辦單位寬宏藝術公告，因為不可避免的諸多因素，不得不決定取消所有預定場次。原本...華視 ・ 16 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 16 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 10 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 12 小時前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。酒後口角爆發全武行 男子遭多人痛毆倒地不起(圖/民眾提供)一群男子，街頭爆發口角衝突，其中一人，手持球棒，朝著穿外套的男子攻擊，其他人見狀，蜂擁而上，又踢又打，男子連滾帶爬，被打到無力反擊。但這群惡煞，不肯罷休，硬是把人給架起來，在馬路中，又是一陣拳打腳踢，打的男子，無處可逃，最後動手惡煞，一哄而散，留下被打的男子，呆坐在原地，久久無法起身，直到警方和救護車到場。這群人是朋友關係 飲酒後爆發口角糾紛衝突一發不可收拾(圖/民眾提供)糾紛地點，在台中西屯區福星北路上，警方獲報到場，這群惡煞，已經鳥獸散，跑到居酒屋續攤。動手打人，還講的一派輕鬆，原來這群人，是朋友關係，幾杯黃湯下肚後，爆發口角衝突，新仇加上舊恨，街頭全武行，一觸即發。動手男子和一旁助陣叫囂的總共九人 通通被警方帶回偵辦(圖/警方提供)動手男子和一旁助陣叫囂的，總共九人，通通被警方帶回偵辦，朋友相聚變成暴力衝突，不只友誼的小船翻覆，最重還得面臨五年有期徒刑。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒後口角全武行！ 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤 更多民視新聞報導不滿鴨肉店客人擋出入口! 莽男持武士刀.鐵勾攻擊行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 12 小時前
檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見
社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團洗錢案，發動第二波搜索行動，針對在台設立的天旭、顥玥、尼爾等公司，進行掃蕩，檢調懷疑案件曝光後，尼爾公司資金出現異常流動，疑似轉移不法資金，同步拘提尼爾負責人林揚茂、以及尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊兩大帳房到案，三人訊後遭到羈押禁見。台灣太子集團主嫌王昱棠，首度借提後還押，後方白色外套，正巧就是遭羈押禁見的尼爾負責人林揚茂，兩人一前一後走上囚車，另外包括早已收押的天旭國際人資長辜淑雯，還押看守所後，天旭財務主管陳麗珊，以及尼爾財務主管鄭巧枚，一併也遭收押，太子集團洗錢案，發動二波搜索，尼爾公司負責人林揚茂，二度遭拘提到案。記者vs.尼爾創新公司負責人林揚茂表示「知道自己在替詐騙集團工作嗎，有幫太子集團洗錢嗎。」天旭人資長辜淑雯首度借提 天旭帳房陳麗珊尼爾帳房鄭巧枚也遭收押（圖／民視新聞）早在第一波搜索行動中，林揚茂當時獲得一百萬交保，這回檢調再搜索，就是發現尼爾公司資金，在案件曝光後，出現異常流動移轉，包括尼爾負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、還有天旭財務主管陳麗珊兩大帳房，一併遭收押，根據了解，檢調懷疑太子集團母公司，資金挹注台灣太子不動產，除了購買11戶和平大苑，平時支付房貸雜支，則由尼爾創新公司負責，一方面還從事放款洗錢，天旭國際科技，則由工程師設計博弈程式，協助母公司做假帳幫忙洗錢。非本案律師李育昇表示「本案開始偵辦後，犯罪集團核心成員，隨即成立串滅證的群組，企圖銷毀相關的證據，為了避免犯罪事證遭到湮滅，檢方先將這些，核心的嫌犯予以羈押，並且將繼續就其他相關共犯，來進行約談釐清犯罪事實。」太子集團在台主嫌王昱棠首借提 尼爾負責人林揚茂今收押禁見（圖／民視新聞）太子集團在台涉及洗錢，長達七年，針對背後不法金流，檢警調持續搜索，在台高階主管，恐怕難逃追緝。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見 更多民視新聞報導太子集團洗錢案擴大！北檢第2波搜索 3被告聲押禁見太子集團洗錢案第二波拘提 3被告羈押禁見畫面曝光北檢第二波搜索太子集團！ 3核心幹部聲押禁見獲准民視影音 ・ 1 天前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 17 小時前