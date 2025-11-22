吃宵夜變翻臉！ 男揮棒嚇友 2人反被K到頭

深夜宵夜聚會因酒後口角演變成街頭衝突事件，引發社區騷動。新北市警方於凌晨1點多接獲民眾報案，指稱土城延吉街一處宅區傳出爭吵聲。員警抵達現場時，發現一群人正在拉扯，有人揮舞球棒，甚至踢飛三角錐。調查顯示，39歲周姓男子與20歲林姓男子原本相約吃宵夜，卻因酒後火氣上升爆發口角，林姓男子拿出球棒威嚇，雙方拉扯過程中反而都被球棒打到頭部。

新北市警方接獲民眾報案，說街頭傳來爭吵聲。（圖／TVBS）

事發當時，街道上一片混亂。監視畫面顯示，一名男子拿著球棒朝騎樓走去，隨後發生推擠，導致三角錐被踢飛。路過的機車騎士看到這情況顯得十分驚訝，一度停下來觀望。現場有人將三角錐踢到一旁，隨即回到人群中。不久後，警方趕到現場處理。

廣告 廣告

當警方到場時，情況依然混亂。前面的人正在冷靜地回答員警問題，後面的人卻仍在爭執。其中一名男子站立不穩，甚至試圖將手伸向員警，不斷說著胡言亂語。幸好他的朋友及時攔下他，用「人牆戰術」將他包圍，防止他繼續失控行為，以免造成更嚴重的傷害。

警方調查發現，這起事件源於周姓男子與林姓男子在附近吃宵夜時，因酒後火氣上升引發口角。林姓男子隨後拿出球棒在路上揮舞威嚇，但在雙方拉扯過程中，兩人反而都被球棒打到頭部。雖然事後雙方互不提告，最終仍依社會秩序維護法送辦。

這起原本單純的宵夜聚會因怒氣而變得一團混亂，從消夜局演變成進警局，最無奈的可能是那些幫忙勸架的朋友，他們前一秒還在吃東西，下一秒就必須幫忙阻擋球棒並收拾爛攤子。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

賓士男停紅線倒車撞人遭嗆 亮球棒嚇人反被嗆爆

情侶勇擋「尾隨狼」護3名女學生 反遭攻擊

大樓火警上百人驚逃！ 竟是19歲男與女友吵架縱火害的

持鐵鎚揮舞！男疑作勢攻擊「民眾嚇壞」 本人否認：要趕狗

