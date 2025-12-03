《吃對了，運動瘦身才有感》王牌營養師高敏敏再次推出全方位飲食新對策

（健康中心／綜合報導）多數人以為只要持續運動就能自然達到理想體態，卻往往忽略了「吃得對」才是影響結果的關鍵因素。擁有十九本暢銷著作經歷的高敏敏營養師長年致力於推廣飲食規劃，此次將再12月2日再次推出集營養學知識、體態管理及臨床實務經驗的新作《吃對了，運動瘦身才有感：營養師高敏敏運動飲食提案》，本書針對健身愛好者、茹素者、外食上班族等族群，在飲食調整上常見的盲點與困境，提出具體可行的策略，協助讀者釐清飲食邏輯、建立專屬自己的配餐方法，真正把努力轉化為可見成果，吃得對、也吃得出成效。

圖／由 出色文化 出版 王牌營養師高敏敏 第二十本書 《吃對了，運動瘦身才有感》。（出色文化 提供）

談及健身飲食，百萬粉絲高敏敏營養師表示「七分靠吃、三分靠練」，實務上卻仍有大量群眾在飲食策略上無法突破盲點。本次新書中將以系統化架構與貼近現實的實例，梳理各類常見誤區，進一步對應不同運動型態與體態目標所需的營養邏輯。從減脂、增肌到代謝調整，再到針對素食者、外食族與高壓生活者的實際飲食配置，本書提供具操作性的建議方案，協助讀者在原有生活條件下實現有效轉化。同時書中也收錄了45道彈性食譜，透過設計靈活、搭配多元應用以強化實踐的可能性，是一本實用性高、容易落實在日常生活中的營養指南。

長年致力於讓理論走出書本的高敏敏營養師畢業自台北商業大學碩士與中山醫學大學營養學系，具備國考營養師資格，專業基礎紮實的她期望透過知識的傳遞，讓營養學能夠落實在日常生活之中。同時，擅長以詼諧角度轉譯艱澀學術知識的她也時常透過社群平台與大眾互動，因而積累了近百萬粉絲，成為現下最具人氣的知名營養師。除此之外，營養師高敏敏也是一名衝勁十足的女性創業家，憑藉「MinVita維他營養專科 百卡餐」和 白袍聯盟獸醫師共同研發「營養師ㄟ毛小孩」人寵兩大品牌將營養學專業延伸至不同領域，也同時設立醫美診所與動物醫院展現跨界多元的專業實力。

高敏敏營養師指出真正有效的運動與飲食管理，從來不是照表操課，而是建立一套能融入日常的彈性系統。本書的設計初衷，即是幫助讀者從飲食思維的重整開始，搭配自身運動習慣與生活節奏，調整出專屬自己的健康模式。無論是一週三天健身房、每日三餐外食，或是高壓不定時作息的生活型態，書中皆提供實際可行的飲食配置建議與食譜模組，讓讀者能根據目標做出調整，而非硬套標準化方案。她相信，當飲食成為一種「可選擇、可優化」的日常工具，就能真正帶動健康循環，把吃這件事，從習慣變成選擇，從本能變成策略。

