吃對時間最養生！中醫教你順時辰「一日三餐」養生法：晚餐吃●色食材養腎、強筋健骨





隨著時間流動，人體的經絡循環如同水流般有固定規律，中醫稱之為「子午流注」。迪化馬光中醫診所魏士晉中醫師指出，按照子午流注的時辰安排作息與飲食，可幫助氣血運行順暢、提升代謝與身心活力。每日順時辰飲食搭配簡單穴位按摩，被認為可改善腸胃蠕動、心血循環及腎氣調節，達到養生目的。

早晨養腸胃：起床喝溫水、早餐宜低GI

子午流注是古人留下的一種演繹推理。迪化馬光中醫診所魏士晉中醫師指出，在2017年，有學者利用分子生物學的方式，研究小鼠感光細胞如何調控生理時鐘代謝等生理功能。結果發現，生物種在體內有調控生理功能的時鐘，能讓生物應付一天下來環境劇烈的變化，與中醫子午流注理念不謀而合。

魏士晉進一步說明，根據子午流注時辰，每日建議六點半起床，此時氣血循環至大腸經，先喝約300毫升溫水，喚醒腸胃蠕動，促進排便。早餐建議在七點到八點間進食，此時氣血循環至足陽明胃經，為消化吸收最為旺盛之時，有助提供一日所需能量與提升氣色。

另外，根據氣血循環概念，早餐宜養胃。飲食可選擇類似現今盛行的低GI（Glycemic index，GI）飲食型態，避免麵包、饅頭等發酵過的東西，以降低對腸胃機能與蠕動代謝的影響。此外，肉類部分以原形食物為主，避免加工食品，如火腿、培根、薯餅之類物品。

魏士晉建議，早餐可攝取五穀雜糧、肉魚豆蛋、蔬菜、水果及少量低脂奶類或堅果，例如：燕麥、糙米、雞蛋、雞胸肉、魚肉、菠菜、花椰菜、蘋果、小番茄等。穴位方面，可按摩手三里與合谷穴，每天一到兩分鐘，有助腸胃蠕動。

午餐養心：避免過熱與油膩

中午十二點半至一點後為心經與小腸經循環時間，中醫認為「心與小腸相表裡」，此時心臟如人體的引擎，需要穩定能量與潤滑。午餐應清淡均衡，避免過於辛辣、油膩或刺激性食材，以免心臟「過熱」。

魏士晉建議，午餐應選擇清淡、均衡的食材，避免牛肉、羊肉、辛辣蔬菜如韭菜、辣椒、九層塔，以及荔枝、榴槤、龍眼等熱性水果和燒烤、濃湯等加工食品。穴位按摩則可選內關穴，每天一到兩分鐘，有助心血循環與胸悶調節。

晚餐養腎：選擇黑色食材、避免生冷

晚餐時間則建議在傍晚六點，此時氣血循環至腎經。魏士晉表示，中醫的腎和西醫的腎臟（Kidney）不同，中醫的腎除了腎臟之外還包含了周邊的生殖系統、內分泌和腦神經等。「內經云：腎在體為骨。」此時進食給予腎能量，可以強筋健骨，減緩骨頭的退化，還可以使人穩定情緒，恢復身心。

由於晚餐時為腎經值班時間，此時宜養腎。他建議，晚餐飲食選擇上，應避免過於生冷或過度加工的食物，可以多補充些黑色食材，如黑紫米、黑豆、黑木耳、腰果類食物，亦可喝一杯黑豆杜仲茶（杜仲15克、炒黑豆10克、黑糖3克，1500毫升水煮10–15分鐘）來養腎。穴位按摩可選湧泉穴與三陰交，每天一到兩分鐘，促進腎經循環與全身氣血調和。

