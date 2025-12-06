吃對水果防大腸癌！研究曝：每天早餐吃它 促排便、護腸道健康
近期研究發現，每天早餐吃2顆奇異果，持續4周，有助於每周增加1.5次排便次數，由於奇異果富含維生素、礦物質、酵素以及豐富水分，能增加糞便體積、軟化糞便、促進腸道蠕動，還能增加腸內益生菌生活環境。
奇異果助排便營養師教你這樣吃
王聿靖牙醫師每天早上都會準備奇異果給自己與家人吃，她認為，腸道經過晚上睡眠休息，在一天當中的第一餐加入水果，可以適當補充水分，以及纖維、維生素等。而纖維可以促進排便。
彰化秀傳醫院大腸直腸科主治醫師陳重均表示，除了奇異果之外，日常飲食中還有許多可以促進腸道健康的食物，例如全穀類、綠色蔬菜、水果、優格，或是可以增加益生菌攝取。多樣化攝取這些食物以及搭配充足水分、規律運動，都是有助於腸道健康的方法。
成大醫院家庭醫學部黃育柔醫師提醒，依照國人膳食營養素參考攝取量，以年紀性別區分，成年人建議每天大約20至35公克的膳食纖維，而台灣腸道醫學會則建議食用含高水溶性纖維、低腹敏的水果，比如早上1至2顆的綠色奇異果，有助於維持腸道功能。
水果助腸道健康營養師教你挑
中山醫學大學營養學系兼任助理教授廖誼青表示，攝取富含纖維、抗氧化物與多酚的水果，能夠強化免疫反應、抑制發炎，並維持良好的腸道菌相。其中，莓果、蘋果、香蕉和柑橘類水果能調節腸道微生物組成，改善發炎性的腸道疾病。
即便水果普遍被認為有益健康，但像腸躁症患者攝取高含量單糖、雙糖、寡糖和多元醇的水果，可能會加劇症狀。廖誼青指出，果糖不耐症患者在攝取富含果糖的水果，例如蘋果和梨子的時候，可能會出現腹脹、腹痛或腹瀉等不適症狀。建議這類的患者盡量避免果糖含量比較高的水果。
腸道保健有撇步
除了水果，維持腸道健康該怎麼吃？東元綜合醫院腸胃肝膽科主任鄧堯州建議，如果真的很餓，還是可以吃一點比較富含膳食纖維的宵夜，就是比較偏向植物性的食物。維持良好的腸道菌叢，就是要從日常生活的飲食、作息做起，盡量睡眠充足、多運動，盡量不要有慢性壓力。
台大醫院肝膽腸胃內科主治醫師張為淵強調，多運動、多喝水，養成正常的排便習慣。目前研究顯示，某些食物的確是會促進大腸息肉生成，比如說煙燻食物、過多的紅肉等。
台北秀傳醫院營養師仝欣卉指出，低GI水果，像是奇異果、莓果、蘋果，不只可以穩定血糖，也因為富含水溶性纖維，所以可以讓腸胃道蠕動，排便更順暢。
醫師提醒，早餐可以使用提升腸道通暢的水果，比如說奇異果，它可以透過纖維、酵素與抗氧化機制，調整腸道菌相，務必規律飲食、適量水分、按時運動，重視健康作息，才是守護腸道與整體健康的根本。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／TVBS
