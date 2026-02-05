「吃對油」比少吃油重要！地中海飲食降心血管風險31%

西班牙研究團隊進行名為PREDIMED的大型臨床試驗，追蹤7，447名心血管疾病高風險族群長達4.8年，證實地中海飲食能有效預防心血管疾病，與低脂飲食相比，心血管風險顯著下降28%至31%。

地中海飲食能有效預防心血管疾病，與低脂飲食相比，心血管風險顯著下降28%至31%。（圖／pxhere）

這項研究的參與者雖然還沒罹患心血管疾病，但已屬於高風險族群，例如患有第二型糖尿病，或至少具備三個心血管疾病的危險因子。研究團隊將參與者隨機分為三組，分別是地中海飲食加上橄欖油、地中海飲食加上堅果，以及對照組的低脂飲食（脂肪<30%）。

廣告 廣告

地中海飲食的橄欖油組每週可獲得1公升的特級初榨橄欖油，堅果組每日可獲得30克的堅果（核桃、榛果、杏仁），對照的低脂組則獲得少量的堅果。研究並沒有特別限制總熱量的攝取，也沒有規定運動量，純粹觀察不同飲食對健康的影響。

經過將近五年的追蹤，在地中海飲食加上初榨橄欖油組，有3.8%的受試者（96人）發生主要心血管事件（心肌梗塞、中風或因心血管疾病死亡），而在地中海飲食加上堅果組，這個比例是3.4%（83人）。相比之下，低脂飲食組的發生率則高達4.4%（109人）。

李思賢表示，特級初榨橄欖油富含油酸和多酚類抗氧化物，這些成分都與降低心血管疾病風險有關。（示意圖／Pixabay）

李思賢表示，與其盲目地減少脂肪攝取，不如選擇對健康有益的脂肪來源。特級初榨橄欖油富含油酸和多酚類抗氧化物，這些成分都與降低心血管疾病風險有關。酪梨油也是不錯的替代選擇，而亞麻籽油和核桃油則富含Omega-3脂肪酸，有助於降低發炎和保護心血管健康。

李思賢指出，核桃是Omega-3的良好來源，杏仁則富含維生素E、鎂和膳食纖維，有助於降低LDL（壞膽固醇）。其他如榛果、開心果、夏威夷豆也都含有豐富的健康脂肪和蛋白質。關鍵在於選擇未經加工、無額外添加的原味堅果，避免那些經過油炸或加糖調味的品項。

延伸閱讀

中華電信開出2大獎！ 幸運兒繳173元電話費「發票爽中千萬」

「鬼見愁」吳敦病逝 醫揭缺血性心臟病5大高危族群

撇準婆婆被捕風波！吳佩慈時隔8個月IG悄更新 曝大S昔「婚姻不快樂」對話