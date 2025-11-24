吃對營養，從內而外抗老！維生素A、B群打造好氣色、好視力
隨著年齡增長，皮膚、視力與新陳代謝都會逐漸下滑，但其實，只要吃對營養，就能從內而外延緩老化。維生素A與多種B群，是維持皮膚健康、促進細胞再生、保持視力與活力的重要關鍵。如果想讓肌膚維持水嫩、眼睛更有精神，這些營養一定不能缺少。
維生素A：提升皮膚代謝、保濕，還能守護視力
維生素A能幫助皮膚代謝、增加保濕能力，進而減緩皺紋生成；同時也是視網膜色素的重要成分，有助維持視力、降低眼睛老化速度。想要皮膚凍齡又擁有明亮雙眼，維生素A與其前驅物質 β-胡蘿蔔素，都是不可或缺的營養來源。
富含維生素A的食物：
魚肝油、動物肝臟、蛋黃、牛奶及奶製品；菠菜、胡蘿蔔、南瓜、玉米、番薯、芒果。
維生素B群（B2、B6、B3）：細胞修復、能量代謝、抗老必備
抗老化過程中，身體需要大量新細胞生成，並修補逐漸衰老的組織。
維生素B2能協助細胞氧化還原作用，促進皮膚、頭髮、指甲的再生，也能改善「嘴角破、疲勞感」。
維生素B6是胺基酸合成及分解的重要輔酶，能促進脂肪代謝、強化免疫系統，讓人由內而外維持青春活力。
菸鹼酸（B3）則參與能量代謝，是維持皮膚與神經系統健康不可缺少的營養素。
富含B群的食物：
豆類、蛋、奶、魚肉、瘦肉、動物內臟、全穀類、堅果，以及綠色葉菜（如菠菜、A菜、青江菜）。
（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
