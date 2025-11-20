吃對糖可以殺死癌細胞！研究揭「天然甘露糖」可讓膀胱癌細胞自爆

怕胖、擔心血糖升高，近幾年來，坊間掀起少糖、無糖等飲食風潮，不過，台北榮總遺傳優生科主任張家銘透過臉書提醒，「不是所有糖都壞，有些糖懂得殺死癌細胞」，存在於天然水果的「天然甘露糖」可讓膀胱癌細胞自爆，而多吃蔓越莓、蘋果、橘子、桃子和豆類等可預防泌尿道感染。《優活健康網》特摘此篇分享甘露糖的相關研究。







研究首度完整揭開甘露糖



張家銘於臉書貼文，說到「糖」，我們的第一反應幾乎都是：少吃點。高血糖、肥胖、代謝症候群，甚至癌症，這些健康問題似乎都跟糖脫不了關係。

但一篇2025年發表於《通訊生物學》（Communications Biology）期刊研究，首度完整揭開甘露糖（Mannose）如何對膀胱癌細胞「下指令」，讓它們自己引爆的分子機制。

甘露糖不是什麼實驗室合成的新物質，它早就存在我們身邊。蔓越莓、蘋果、橘子、桃子和豆類，都是天然甘露糖的來源。它不像葡萄糖那樣會快速拉高血糖，也沒有果糖那樣甜膩，但它有一個特別的優點：吃進身體後會經腎臟排出，在膀胱停留一段時間。

這樣的特性讓它成為泌尿系統的「定點小幫手」。早期的研究已經證實它能預防泌尿道感染，現在新研究讓我們看到它可能改寫癌細胞的命運。

癌細胞最怕的，不是毒藥，而是吃錯糖。癌細胞有個明顯弱點：它們非常「嗜糖」，正常細胞會靈活地使用不同的能量來源，而癌細胞幾乎只吃葡萄糖，這種現象被稱為「瓦博格效應」（Warburg Effect），簡單來說，糖就是癌細胞的命根子。





甘露糖讓膀胱癌細胞自爆焦亡



甘露糖與葡萄糖長得很像，癌細胞會誤以為是熟悉的糖，便把它吞進去。但甘露糖在癌細胞內代謝非常低效，導致能量斷鏈、代謝混亂、細胞失控，最後走向死亡。而正常細胞因為代謝彈性大，反而不會受太大影響。這種「選擇性攻擊」的特質，讓甘露糖變成一個科學家眼中的「甜蜜陷阱」。

這篇研究發現，甘露糖會找上癌細胞裡一個關鍵酵素：丙酮酸激酶M2型（Pyruvate Kinase M2，PKM2），這是糖酵解過程中的重要開關。甘露糖讓PKM2功能癱瘓，阻斷能量生成，進一步降低一種叫乳酸化的蛋白修飾，同時提升乙醯化作用。這種變化讓PKM2跑進細胞核裡，啟動癌細胞的「自爆程式」——焦亡（Pyroptosis）。

焦亡是一種會釋放大量發炎訊號的特殊細胞死亡機制。癌細胞不僅自己死掉，還會發出「快來清場」的訊號，把免疫細胞全部召喚到戰場上，讓整個腫瘤區變成免疫系統的活躍熱區，從內到外的圍攻，癌細胞幾乎無處可逃。

更令人振奮的是，甘露糖不只自己厲害，它還能幫助現有的免疫療法發揮更大效力。研究團隊在小鼠實驗中發現，甘露糖能提升毒殺T細胞的活性，減少免疫耗竭，並降低癌細胞表面的PD-L1表達，讓抗PD-1這類免疫檢查點抑制劑更容易發揮作用。





日常3招以糖抗癌



簡單來說，甘露糖像是先打開戰場，點燃第一把火，然後把接力棒交給免疫療法，讓兩者一搭一唱，把癌細胞連根拔起。這樣的組合，比單打獨鬥更有力，也更有未來感。日常生活中，如何做到以糖抗癌？張家銘在文中提出3大建議：

喝水時加一點甘露糖粉： 市面上有膳食補充品型態的甘露糖，適合泌尿道感染高風險族群、膀胱癌術後保養，每天2到3克，加在水中分次飲用。

多吃富含甘露糖的食物： 蔓越莓、蘋果、橘子、豆類等天然來源，是餐桌上就能啟動的抗癌力量。

搭配抗糖化飲食：既然癌細胞靠糖生存，建議少吃精緻糖、少喝含糖飲料做起，搭配高纖、多植化素、多蛋白的飲食。

張家銘文末強調，這篇研究的真正價值，不只是讓我們對癌症治療多一種選擇，更是讓我們重新認識「糖」的角色。糖，不再只是熱量來源，也不單單是讓人發胖的甜味代名詞。對身體而言，它可以是一種訊號、一種策略，甚至是一把讓癌細胞自我崩潰的分子鑰匙。

更讓人感到親近的是，這把鑰匙，其實早就存在我們的生活裡。它不是難以取得的藥物，也不是遙不可及的實驗室發明，而是藏在水果裡的天然成分。從蔓越莓到蘋果、從豆類到桃子，甘露糖默默存在，等待被我們善用。









（本文獲授權轉載，原文為：癌細胞最怕吃錯糖！這種「糖」讓膀胱癌細胞自爆焦亡）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為吃對糖可以殺死癌細胞！研究揭「天然甘露糖」可讓膀胱癌細胞自爆