吃對顏色也能養生！中醫揭「五色食療」黑色補腎白色潤肺

現代社會生活節奏加快，慢性病患者日益增多，特別是高血壓、高血糖與高血脂等「三高」問題，與飲食習慣及作息不良息息相關。含糖飲料、油炸食品、過鹹飲食等早已成為現代人餐桌上的常客，卻在不知不覺中損耗健康。

透過了解相生相剋的平衡關係，可以更有針對性地運用食材，達到調養身體、防病於未然的目的。（示意圖／Pexels）

中醫自古即重視「治未病」，其中《黃帝內經》在養生之道上提供豐富的理論依據，特別是以五行、五色、五味的系統，將食物與臟腑健康緊密結合。透過了解相生相剋的平衡關係，可以更有針對性地運用食材，達到調養身體、防病於未然的目的。

廣告 廣告

五行理論將自然界分為木、火、土、金、水五大類，並對應人體的五臟：肝、心、脾、肺、腎。相生關係為木生火、火生土、土生金、金生水、水生木，象徵支持與滋養；相剋關係為木剋土、土剋水、水剋火、火剋金、金剋木，象徵制衡與防止過旺。這種動態平衡機制不僅可解釋臟腑間的依賴關係，也能說明疾病傳變的機理。

五行理論將自然界分為木、火、土、金、水五大類，並對應人體的五臟。（圖／馬光中醫）

中醫以食物的顏色入臟，選用對應色系的食材滋養相關器官。青色對應肝，包括油菜、綠豆、菠菜、芹菜、豌豆；赤色對應心，包括紅棗、番茄、紅豆、山楂、西瓜；黃色對應脾，包括南瓜、黃豆、小米、香蕉、檸檬；白色對應肺，包括牛奶、豆腐、大米、魚肉、銀耳；黑色對應腎，包括黑豆、海參、芝麻、桑葚、黑木耳。

《黃帝內經》提到「黃色宜甘，青色宜酸，黑色宜鹹，赤色宜苦，白色宜辛」，脾病宜甘味但指水果等天然甜味而非精製糖，肝病宜酸，腎病宜鹹，心病宜苦，肺病宜辛香如蔥、薑等而非重辣椒。透過五行的制衡規律，選擇適合的味道與顏色來輔助臟腑調養。

中醫以食物的顏色入臟，選用對應色系的食材滋養相關器官。（圖／馬光中醫）

《黃帝內經》記載具體食療建議，脾病適合糠米飯、牛肉、棗、葵；心病適合麥、羊肉、杏、薤；腎病適合大豆、黃卷、豬肉、栗、藿；肝病適合麻、李、韭；肺病適合黃黍、雞肉、桃、蔥。但因時代演進加上個人飲食忌口不一，建議還是由專業醫師提供食療建議為佳。

五行理論不僅是中醫診斷與治療的基礎，更是古人日常養生的智慧結晶。透過顏色、味道與臟腑的關聯，可以根據個人體質與病理傾向選擇合宜的食材來維持身體平衡。在現代生活中若能結合中醫食療的原則，並配合規律作息與適度運動，不僅有助於預防「三高」等慢性病，亦能在快節奏的生活中持續保有健康與活力。

延伸閱讀

電商「驊哥電腦」驚傳周轉不靈！粉專證實：財務出問題

大陸山西企業生產線爆炸！5名被困人員均罹難

高金素梅砲轟原民會失職 1317位族人權益恐中斷