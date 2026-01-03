吃對食物營養素 為大腦找回快樂因子

氣溫下降，很多人心情也受影響，彷彿開心不起來，這是正常的，因為冬天日照減少，大腦裡的"血清素"也會跟著降低，該如何改善，按穴道有幫助，吃對東西也可以減緩不開心。比如全榖雜糧、香蕉、堅果等等，都可以幫助大腦補充營養。

陽光減少、氣溫下降，心情也跟著溜滑梯，別以為情緒低落，只是心裡因素，這可能是大腦跟著降溫的警訊。中醫師 莊可鈞：「日照比較減少，我們血清素就會下降，會容易比較有一點憂鬱的一個情況，而且冬天因為比較冷，我們一般人活動量也會比較下降，那活動量下降 我們的循環就會變差。」

廣告 廣告

少了血清素，這個關鍵角色，等於讓大腦失去快樂因子，容易引起憂鬱，不僅如此，長期久坐、久站，也會讓雙腳水腫、手腳冰冷，整體氣色都變得很差，想找回活力，可以從吃開始。新光醫院營養師｜莊淳涵 ：「色胺酸含量比較高，或是維生素B群含量比較高的食物，例如是全榖類 像燕麥或是糙米等等，那像水果類的話 香蕉也是滿建議的，堅果或是豆製品等等的。」

從每天飲食標準來看，全穀雜糧，以攝取三分之一為標準，如果早餐、午餐是白飯，晚餐可以選擇糙米飯代替，香蕉則是最多兩根，堅果類，像是核桃可以吃三顆，花生不要超過10顆以上，中醫角度，按壓"穴位"也有幫助。「膝窩下面四指寬，一般來說就是三寸的位置，然後脛骨外一寸。」

中醫師 莊可鈞：「我們的足三里穴，足三里穴就是可以幫助，我們的脾胃的運化，再來我們也可以按一下，我們的三陰交穴，三陰交穴也可以運化，我們全身的一個氣血。」

走出戶外晒晒太陽，也是啟動一天好心情的方法，多管齊下，遠離憂鬱情緒，也幫大腦開機。

更多 大愛新聞 報導：

象限儀座流星雨 周六入夜後看極大值

強播種化邊坡 馬太鞍堰塞湖災後復育

