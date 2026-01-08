一吃就失控、又後悔想吐？醫揭背後真相 其實不少人正在經歷

38歲男性，身高168公分，體重61公斤，中等身材，是飲食失調患者，長期在身心科追蹤治療。已持續多年每天都要和飲食失調症抗爭。國中時期，因追求異性被嘲笑身材太胖，而開始嚴格執行飲食計畫，瘦一點之後，開始感受到自己人生有價值，但過度的飲食計畫愈來愈難以執行下去，受不了飢餓的狀態，經常失去自制力而躲在房間大量狼吞虎嚥，幾乎每天每次可吃下8-9包泡麵後就以催吐方式將食物吐出來，因此入院好幾次精神科病房，目前每周暴飲暴食的問題達3次，尤其被家人碎唸後，覺得心情更糟，就用吃東西方式來發洩，吃到很撐很不舒服狀態，一蹲下就能將食物吐出來，之後相當焦慮且後悔及內疚。

吃到失控再後悔內疚 飲食成了情緒宣洩出口

郭綜合醫院身心科主任黃泰銘主治醫師指出，暴食症好發於青少年的飲食失調疾病，通常與受到社會風氣及對身體形象的錯誤認知、缺乏自信相關，先是不恰當的節食，變成無法控制自己的進食行為，病患能吃超量的食物。暴食症患者，會極度關心身材和體重，以此來獲得自我評價，所以他們在瘋狂進食後，會以催吐、灌腸或大量運動等補償行為來防止體重增加，因此暴食症的個案很少有體重過重的問題。但是暴食患者的補償行為對身體的生理機能有很大的影響，如：因自行催吐或濫用瀉劑產生嚴重胃腸道問題等。

血清素、多巴胺失衡 讓進食成為短暫止痛藥

飽足感讓大腦分泌血清素及腦內啡，帶來的舒適和安慰。黃泰銘說，許多人將負面情緒投射在飲食行為上來獲得愉悅感，這又與大腦的獎酬系統存在著密不可分的關係，當我們吃了美味的食物，大腦便會釋放出多巴胺等化學物質，一旦大腦的獎酬系統過度刺激，敏感度會降低，對食物的愉悅反應就會減弱，代表你需要吃更多食物，才得到滿足。吃得越多體重越重，又想再吃，造成惡性循環。

不只暴食症 夜間狂食也是常見飲食失調

另外一種常見的飲食失調是夜間狂食，又稱「夜食症候群」。黃泰銘解釋，夜食症候群與情緒障礙及睡眠障礙存在著密切關聯。患者以「進食來澆愁」，這是一種病態的減壓方式。晚上情緒不佳想吃東西，且必須吃東西才能入睡，通常陷入早上食慾不振、夜間狂食的惡性循環，不僅會影響睡眠品質，狂食後的潛在後果就是肥胖，又會產生罪惡感。

飲食失調治療不求快 心理治療搭配藥物找回正常飲食節奏

黃泰銘指出，進食異常患者飲食恢復正常不是件容易的事情，以漸進的方式循序漸進的改變更為理想。採用心理諮商與藥物的治療方式，找出問題的根源，審視是否有憂鬱、焦慮等症狀，輔以認知行為治療，改善思考行為模式，進而改變自己的飲食行為。藥物治療主要是以抗鬱劑為主，這類藥物可以減少暴食的衝動及症狀發作的次數，改善憂鬱及焦慮等症狀。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

