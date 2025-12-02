一吃就想起阿婆的味道！煙波攜手陽交大「復刻道地客家菜」醉月樓大變身

記者李育道／台北報導

煙波國際觀光集團今宣布與國立陽明交通大學展開全新產學合作，攜手推動「客家飲食文化追索與還原」大型計畫，並舉行合作簽約記者會，同步宣告旗下新竹湖濱館「醉月樓」即將啟動改裝工程。特別的是，這不只是一般飯店與大學間的合作，而是全台首例由「陽明交通大學客家文化學院」主導，結合田野調查、歷史研究，以學術能量重現經典客家宴的跨界餐飲計畫。

煙波集團表示，此次合作希望讓客家飲食文化不再只是書本與研究成果，而能被旅人、消費者在餐桌上真實感受。陽明交通大學客家文化學院長年深耕全台各地客家聚落，擅長爬梳飲食、家族史與儀式文化，此次將以深入田野與文獻整理為基礎，替醉月樓改裝後的餐飲方向奠定完整文化脈絡。

廣告 廣告

「經典客家宴」成為本次亮點。（圖／煙波國際觀光集團提供）

為讓研究成果真正「落地」到餐桌，煙波特別邀請獲米其林綠星與一星肯定的主廚蔡瑞郎領軍研發團隊，以1950年代茶金年代的大戶宴席為發想，從當時的社交與國際商貿活動追索經典料理樣貌，嘗試復刻已近乎失傳的「經典客家宴」，成為計畫亮點之一。

伴隨合作啟動，「客家飲食文化追索與還原工作坊」也同步登場。煙波與陽交大特別邀請芎林鄭家、北埔姜家姜阿新教育基金會等客家望族耆老蒞臨，以家族遷徙史、宴席文化、飲食習慣等第一手資料現身指導。這些珍貴分享成為後續研究的重要素材。

為讓研究成果真正「落地」到餐桌，煙波特別邀請獲米其林綠星與一星肯定的主廚蔡瑞郎。（圖／煙波國際觀光集團提供）

煙波國際觀光集團副執行長董華玲表示，2026年適逢集團成立30週年，而醉月樓更是煙波在新竹發展的起點。本次改裝以客家飲食文化為核心，融合台灣料理手法，既回應在地文化，也再一次思考飯店餐飲的價值與深度。她說「透過這次產學合作，希望以學術研究重新串起新竹土地的記憶，讓客家料理的細緻與底蘊，以更優雅的形式回到當代飲食場景，為台灣餐飲帶來新的視野。」

以1950年代茶金年代的大戶宴席為發想，從當時的社交與國際商貿活動追索經典料理樣貌，嘗試復刻已近乎失傳的「經典客家宴」。（圖／煙波國際觀光集團提供）

整體計畫將分三階段推進──第一階段建立文化研究與空間更新架構；第二階段由陽交大師生深入新竹客家家族進行影像、食譜、宴席與口述資料調查，並與煙波餐飲與永續團隊合作，將成果具體化於餐飲設計；第三階段則發表研究成果，並建立客家飲食文化資料庫，成為未來宴席開發與文化體驗設計的基礎。

更多三立新聞網報導

高鐵系統異常修復完成「2000名旅客受影響」 業者將依運送契約退費

國5玩命惡搞！兩車霸佔車道「探窗玩水球大戰」爆裂濺滿路 驚險畫面曝

真的來了！「日光詣SPACIA車頭」凌晨驚現台北街頭 北車展示提前曝光

圖輯／北廊廳開箱從這拍最美 豪華按摩椅「免費坐」廁所新增2貼心設施

