一吃就愛上！早餐店「靈魂醬油膏」外面買不到 網揭甜鹹醬油膏自製祕訣

許多台灣民眾到早餐店點餐時，除了主餐本身，美味的「靈魂醬料」更是吸引人再訪的關鍵。近日有網友在Threads平台分享，某家早餐店蛋餅所淋醬油風味獨特，顏色比常見醬油來得淡，口感甜中帶鹹，讓他不禁發問：「這種甜甜醬油膏哪裡買得到？」該則貼文引發許多網友共鳴，並紛紛透露店家多半是自製調配醬料，不同於市售的現成產品。

有網友近日在Threads發文，好奇早餐店所使用的醬油膏為何香甜順口，與家中常見的深色死鹹版本截然不同，直呼：「到底這種甜甜醬油膏去哪買呢？」貼文一出，引發網友熱烈討論，不少人揭露內情指出，這類「靈魂醬料」正是許多早餐店的自製祕方，不僅買不到，更是吸引回頭客的關鍵。

網友表示，許多店家並非使用市售成品，而是自行煮製「特調版」醬料。基本做法為醬油加水、糖後勾芡，有些更進一步加入蒜泥、辣椒提味，有人甚至透露：「我家附近的早餐店會用清醬油加蒜頭、蒜苗、辣椒，味道層次超豐富，光是為了那個醬料，我就願意多走幾步去買早餐。」

另一名網友也分享經驗：「我自己在家試過，用素蠔油加糖加水再加蒜泥，邊煮邊試味道，不夠稠就加一點太白粉水，效果很接近早餐店的版本。」還有人建議，只要把市售油膏加點糖和冷開水攪拌，就能還原那熟悉滋味。

不僅如此，還有不少網友熱情推薦心中的醬料愛牌。「黑龍醬油膏不死鹹，沾什麼都好吃，菜市場或雜貨店就買得到」、「金蘭、鼎新也不錯，很多早餐店應該就用這些品牌」、「我習慣自己帶一瓶分裝的龜甲萬醬油，不吃外面附的醬料」、「推屏科大醬油膏」、「香菇素蠔油也是不錯選擇」。甚至有網友透露，有些早餐店的醬料曾經以「三環」為名販售，雖然品牌名稱有所更動，但在蝦皮等平台仍可購得。

有趣的是，也有網友分享自己曾親眼看到豆漿店老闆現場熬煮醬料，用的就是醬油和糖慢慢加熱調製。這些經驗與口耳相傳的配方不僅讓人對「一匙醬料」背後的工夫刮目相看，也證明了早餐店魅力不僅在於食物本身，更在於那一抹獨門滋味的堅持。

