吃尾牙前快看！12星座抽獎開運密技公開 巨蟹喝陰陽水、牡羊床底放紅包

農曆過年前有許多公司舉辦尾牙，除了吃飯之外，大多也有抽獎環節，知名命理師「星座塔羅之清水孟」小孟老師特別分享12星座開運密技，跟著做就能提升好運氣。

●牡羊座

牡羊座遇到抽獎活動時，每年手氣都不是太好，2026年尾牙前，除了可到著名財神廟拜拜外，也能在自家床底下放紅包袋，有助於轉運，睡覺時還能去除晦氣，幫助身體健康，當整個人的氣場補滿了，財運自然也會跟著來。

●金牛座

金牛座2026年參加尾牙前，建議在房間擺放紅色地墊，象徵步步鴻運，每天踩來踏去，能幫自己踩出一條康莊大道。

●雙子座

雙子座2026年想要握住錢財，可以在進門45度角位置，擺放金色的招財開運物，例如黃水晶或金色招財貓，有助於雙子座尾牙財運亨通。

●巨蟹座

巨蟹座屬於聽天由命的類型，若有同事特別想中獎，他們反而會幫對方祈禱，不過可別因此放棄自己的機會！巨蟹座可以透過喝「陰陽水」開運，在尾牙抽獎前喝陰陽水，而陰陽水指的是半冷半熱的水，有助於陰陽能量調和，讓人的能量朝圓滿方向前進，氣場強了就會使運氣變旺。

●獅子座

獅子座過去一年的財運較起伏，若你感到有些煩悶，想要2026年運氣開始好轉，可以在床頭櫃擺放金元寶的造型物品，並於元寶下方寫自己的姓名、生日，有助於迎接尾牙財運，還可以守住財氣，讓獅子座接下來的日子一路旺。

●處女座

處女座想在尾牙中大獎，除了每天吃飽睡好，使自己精神飽滿外，還可以在家中廚房或玄關放蝴蝶造型的擺飾，蝴蝶能幫助處女座迎來財運，還可以帶來貴人，最好挑選飛翔姿勢的蝴蝶，代表招來吉祥。

●天秤座

天秤座可說是好人好事代表，常幫助朋友，積了不少福報，在尾牙前，可以在房間窗戶旁或辦公桌旁的窗戶邊擺放葫蘆，就能替他們轉煞為福，不管是疲累或怨恨之氣，葫蘆都能幫忙扭轉命運，運用圓融之氣招來鴻福。

●天蠍座

天蠍座尾牙前夕，可以在家中廁所放黃金或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙，像抽一張鈔票，有永不止息的意思。

●射手座

射手座尾牙前夕要時時觀察自己，讓身心靈處於平衡狀態，才會吸引好事發生，建議在房間或辦公室擺一盆開運竹，綠色開運竹除了能療癒內心傷痛外，還可以聚足好運，讓射手座各方面運氣都能不斷攀升，好運爆棚無法擋。

●摩羯座

摩羯座可以在辦公桌的抽屜，或家裡書桌抽屜擺放五帝錢，使用紅包袋裝著或直接擺放都行，因為銅錢性質屬金，有極強的化煞招財作用，使用盛世皇帝年號的五帝錢還能扭轉乾坤，使人運勢興旺。

●水瓶座

水瓶座崇尚自由，適合用大自然療癒法吸財，平時可以到公園等地方曬太陽，帶5枚硬幣放在紅包裡，帶去尾牙現場。另外有空讓身體沐浴在陽光裡，想像體內每顆細胞吸收太陽的能量，而感到放鬆的感覺，若當天下雨，也能靠冥想的方式，身心靈舒爽了，自然能帶來好運。

●雙魚座

雙魚座建議尾牙時在腰帶內側，用奇異筆畫九個錢幣符號，這些符號代表九五至尊，可使雙魚座擁有腰纏萬貫之氣，象徵能與九五至尊一樣富甲一方，讓你財到、福到、好運到。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

