吃尾牙搭上線！已婚工程師帶女同事上摩鐵 還被慫恿：不然離婚

（記者洪承恩／綜合報導）新竹地方法院近日審結一起婚外情引發的配偶權侵害案件。一名已婚科技業工程師在公司尾牙後，與女同事發展不正當關係，女方明知對方已婚仍持續曖昧、交往，甚至發生性關係，最終被元配提告求償。法院審理後，認定女同事行為已嚴重逾越一般社交分際，判決須賠償30萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

示意圖／已婚工程師尾牙期間與女同事看對眼，立即發展出婚外情、還被慫恿離婚。（擷取自免費圖庫Pixabay）

判決書指出，正宮與丈夫於2024年3月底結婚，婚後育有一名未成年子女。丈夫任職於新竹某科技公司，2025年初參加公司尾牙時，結識同公司的女同事，雙方隨後互動日漸親密，不僅頻繁傳送曖昧訊息，女方還多次要求對方哄她入睡，並慫恿其結束婚姻關係。

妻子察覺異狀後曾與對方攤牌，女同事一度口頭承諾不再聯絡，實際上卻仍持續往來。妻子蒐集到多次深夜接送的行車紀錄器畫面，並在電話對質中，錄下女同事坦承曾有擁抱、親吻等親密舉動。丈夫也在法庭上承認，雙方曾兩度前往汽車旅館發生性關係。

面對指控，女同事否認有逾越朋友界線的行為，辯稱彼此僅是同事與一般朋友往來，接送並不違反社會常情，並主張求償金額過高。然而，法官調閱對話紀錄、影像資料及相關證詞後，未採信其說法，認定其行為已對婚姻關係與家庭穩定造成實質侵害。

法院審酌雙方學歷、收入、社會地位及配偶權受損程度後，判決女同事應賠償正宮30萬元精神慰撫金，以維護婚姻中配偶的法定權益。判決也再次提醒，明知他人已婚仍介入感情關係，將須負起相應的法律責任。

