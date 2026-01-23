吃尾牙驚見霍諾德 趴窗探頭微笑！網友驚：還有心情拍照

網友分享尾牙巧遇霍諾德掀熱議。（圖／東森新聞、Threads@aurore_yeh授權提供）





美國徒手攀岩名將Alex Honnold（霍諾德）將於台灣時間1月24日上午9點挑戰徒手攀登台北101、並由Netflix全球直播，活動倒數之際，一名網友在Threads發文分享「吃尾牙吃到一半，遇到Alex Honnold」，意外巧遇掀起熱議。不少民眾也到101附近守候、拍照，期待見證這場國際級挑戰。

尾牙現場窗外巧遇霍諾德

今（23日）下午，一名網友在Threads發文分享「吃尾牙吃到一半，遇到Alex Honnold」，畫面中霍諾德還探出頭來微笑。貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「都那麼高了，他還有心情跟大家拍照」、「拍的很像在木柵看動物」、「在Alex Honnold之前，這種畫面只會出現在鬼故事裡」。也有網友提醒，「雖然白天有日照，還是請大家注意拍照的時候，不要開到閃光燈

101攀登倒數 周圍交管已啟動

根據交通管制資訊，台北101自21日至24日期間，松智路及信義路周邊已設置圍欄，部分行人動線暫時封閉。台北101樓高508公尺，由八個層層堆疊的方形體構成。霍諾德此次挑戰的攀登高度，不僅全程徒手進行，更比英國倫敦地標「碎片大廈」（The Shard）高出約200公尺。此外，101對面的信義廣場也規劃架設大型戶外螢幕，提供同步轉播服務，全程約2小時。

台北101董事長賈永婕日前也在社群發文提醒，這次活動動員Netflix與國際拍攝製作團隊、現場工作人員逾百人，呼籲民眾切勿闖入管制區、不要自行操作無人機拍攝，並表示觀看Netflix官方直播就是「最佳視角」，也能讓活動在安全、無干擾狀態下順利進行。



