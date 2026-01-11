吃巧克力真的會變快樂！營養師曝還有這些好處

許多民眾心情沮喪時總想吃點甜食，尤其是咬下一口巧克力後，心情往往會瞬間好轉。營養師高敏敏在臉書指出，這並非心理作用，黑巧克力確實能讓人變快樂，幫助放鬆情緒並緩解壓力。除了提升心情，黑巧克力中富含的多酚成分還能幫助幫助提升活力，專注力也更穩。

在生理健康方面，黑巧克力也扮演著重要角色。高敏敏表示，黑巧克力中的抗氧化成分能對抗自由基，達到養顏美容與減少老化傷害的效果。同時，適量攝取黑巧克力能促進血液循環順暢，對心血管保養大有幫助。此外，它還能輔助新陳代謝，幫助脂肪不囤積，是兼具情緒調節與身體保健的優質選擇。

廣告 廣告

不過，巧克力並非越甜越好，高敏敏提醒民眾應學會正確挑選。市售巧克力中，黑巧克力的可可含量最高（建議高於35%）且加工最少，是健康首選，建議優先選擇純度70%以上的品項。相較之下，牛奶巧克力含糖與奶粉量則較高，而白巧克力則不含真正的可可，主要成分為糖與油脂，應淺嚐即止。最後，巧克力雖然好處多，仍要注意適量攝取，避免攝入過多熱量導致肥胖。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

大園、觀音人注意！部分地區明停水7小時

桃園家庭教育中心工作坊、講座接力登場 親子共學玩春聯、學理財