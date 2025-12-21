吃平安討吉利！ 台中第五市場湧人潮 搶吃鮮肉湯圓

台中第五市場的鹹湯圓店，因為用料紮實，許多民眾一早就來品嘗。（圖／東森新聞）





21日是傳統冬至，吃湯圓是必不可少的習俗。台中第五市場的鹹湯圓店，因為用料紮實，許多民眾一早就來品嘗；還有老牌江浙餐廳推出炸湯圓，能夠加冰淇淋和巧克力醬。另外高雄三民市場還有一間老店，顧客前幾天就預定2百碗，而彰化人冬至吃麻糬，排隊的人龍，甚至長達200公尺。

湯圓鍋中烹煮，伴隨著熱煙，起鍋後撈到碗裡加上蔬菜高湯，冬至就是要吃湯圓。

顧客：「鹹湯圓的皮入口就化了，肉跟爆香的料，加起來就是不一樣。」

這間店就在台中第五市場已經開業20多年，也是在地人最愛，肉湯圓用料紮實入口即化，客人絡繹不絕，而湯圓還有這種吃法，湯圓中間挖洞，在油鍋裡炸到金黃酥脆，還能按照個人喜好，加上巧克力醬和一球冰淇淋，讓民眾大口咬下直呼過癮，台中76年老牌江浙餐廳，每年冬至賣湯圓，都被饕客秒殺搶光。

民眾：「這種湯圓我們可以說，給他最好的分數，是打100分給他，這是第一次吃這種湯圓，超級好吃。」

熱呼呼的湯圓撈起來，搭配店內招牌Q彈的燒麻糬，這間在高雄三民市場賣了超過60年的老店，也是許多高雄人從小吃到大的回憶，店家還多準備了3倍的貨量。

業者周先生：「前2、3天人家就來訂，最多訂200碗，明天一個200多碗，今天一個100多碗。」

另外在三民市場，還有一間不能錯過的老店，除了有花生粉以及芝麻粉的燒麻糬，還有主角紅豆圓仔湯，熬到鬆軟的地瓜以及紅豆，一碗吃下去暖心又暖胃。

顧客：「應景應景習慣。」

而在宜蘭羅東這間專賣紅豆湯圓的名店，為了因應冬至，店家提前三天就要開始準備，民眾也買揉好的湯圓回家自己煮。

不過在彰化，冬至除了吃湯圓，還多了一個選項，即使冒著細雨這間糕餅店，隊伍綿延超過200公尺，因為現在的民眾工作忙，麻糬比湯圓好保存，也有象徵「黏錢」的意思。不管怎麼說，冬至吃個應景美食，就是準備迎接新的一年，也要吃個平安討吉利。

