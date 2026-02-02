吃年菜 掌握份量不怕胖 聰明選 均衡吃 年後不還債

過年期間餐桌豐盛又誘人，一不小心就吃進太多熱量、油脂、糖分，結果年後小腹直接多了一圈，還要為了體重辛苦還債...想要開心吃年菜又不怕胖，其實關鍵就是——掌握份量，學會聰明搭配，每一道都能吃得均衡又滿足。 學會掌握份量拒當小腹婆，全穀雜糧吃8分滿碗，米糕、八寶芋泥雖然好吃 但糖與油不少，建議多選擇糙米、大麥、南瓜、山藥、紅豆等雜糧類，纖維豐富又有飽足感，吃得更輕盈。 豆魚蛋肉 吃1個手掌大小 過年常見的蹄膀、東坡肉、香腸等 都是高脂陷阱 想吃肉也沒問題 可改選鮮蝦、花枝、魚、雞肉、豬里肌 蛋白質充足又不油膩 更能維持線條 蔬菜 吃1.5個拳頭 火鍋菜、花椰菜、香菇、芥菜都是好選擇 蔬菜富含纖維與植化素 幫助消化又顧腸胃 記得多配蔬菜 讓餐桌更繽紛也更健康 餐後水果 吃1個拳頭 牛軋糖、餅乾、糖果是隱藏熱量炸彈 可改成當季新鮮水果 像橘子、草莓、蘋果等 清爽不負擔 也能補充維生素C 飲料 選無糖最健康 過年聚餐 飲料一杯接一杯 但含糖飲料、汽水其實是熱量陷阱 不僅讓血糖飆升 也容易造成脂肪囤積 建議改成無糖茶、水、氣泡水、鮮奶、豆漿或優酪乳 清爽解膩又能補充營養 酒精 攝取要適量 想小酌放鬆一下沒問題 但要記得控制份量才安心 男性每日不超過2份酒精 女性不超過1份 也別空腹飲酒 才不容易醉又不傷胃 營養師小提醒 吃年菜不怕胖 關鍵在「份量控管」與「均衡飲食」 不論是主食、肉類或甜點 都別超量 慢慢吃、細細品嚐 才是最聰明的享受 祝大家新年吃得開心 體重不還債

