吃很少卻瘦不下來？營養師曝「熱量赤字」這樣算全錯 難怪愈減愈胖

很多人以為「少吃」=「變瘦」，但吃得太少 身體反而會誤以為在飢荒，直接把代謝降到最低，不僅越吃越少、越減越慢，最後還容易暴食，造成體重大爆走！營養師高敏敏指出，真正能瘦的關鍵是創造「健康的熱量赤字」。

什麼是熱量赤字？

熱量赤字指的是「每天消耗的熱量>吃進去的熱量」，當所需能量不足時，身體就會動用脂肪來供應能量。但不是吃越少越好，而是維持適當赤字，才會持續健康變瘦；若長期吃太少，反而會讓代謝下降，更難瘦也更易復胖。

想要理解瘦身原理，可以先算出自己的TDEE、熱量赤字！讓你用科學的方式慢慢瘦。

BMR是什麼？

基礎代謝BMR就是我們用來維持基本生理所消耗的熱量，就算一整天躺在沙發上 身體也持續在消耗的最低熱量。

TDEE是什麼？

每日總熱量消耗TDEE是身體一整天下來所消耗的熱量，包括基礎代謝、日常活動、運動消耗等。

每日總熱量需求TDEE這樣算

（以下算法為估算，不同網站算法會有略微差異）

▲TDEE = RMR x活動量係數

．基礎代謝率BMR

女性：[ 9.6×體重(公斤)]+[1.8×身高(公分)]-(4.7×年齡)+655

男性：[13.7×體重(公斤)]+[5.0×身高(公分)]-(6.8×年齡)+66

．活動量係數

沒運動x1.2：經常久坐辦公，極少起來走動

輕強度x1.4：一週運動2-3天或日常會走路上下班

中強度x1.6：一週運動3-5天或經常去健身房運動

高強度x1.8：一週運動6-7天或工作較花體力者

得出大概的TDEE後，就可以減去300-500大卡，創造熱量赤字！高敏敏提醒，要創造熱量赤字，是讓身體在吃得夠、動得夠的前提下，自然形成能量缺口，這樣才會越減越順、不容易復胖！

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

