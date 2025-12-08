吃得多不等於健康！保健食品服用4大注意避免胃食道潰瘍

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

近期門診案例顯示，不當服用保健食品或藥物可能對食道與胃造成傷害。書田診所胃腸肝膽科主任邱展賢指出，服用方式不當、錠劑或膠囊停留在食道時間過久，甚至食道或胃酸受到刺激，都可能引發食道潰瘍或胃潰瘍。

案例一，一名70歲男性為了保養，每天服用20多顆保健食品，近期出現胸痛及吞嚥不適感，經胃鏡檢查發現食道中段潰瘍。另一名68歲女性，習慣睡前服用保健食品，近期胸悶就醫，胃鏡顯示食道下段潰瘍。而48歲與61歲女性患者因長期服用心臟病或中風藥物，出現黑便症狀，胃鏡檢查發現胃潰瘍，經治療後改善。

邱展賢表示，造成潰瘍的原因包括藥物或保健食品本身具有腐蝕性或酸鹼值偏高，若未完全吞下或顆粒過大、喝水量不足，容易摩擦食道或停留過久，引發組織損傷。此外，有些藥物會影響胃酸分泌，增加胃黏膜負擔，導致糜爛性胃炎或胃潰瘍。

胸痛、胸悶、吞嚥困難或喉嚨異物感，可能與食道受損有關；若伴隨胃痛、吐酸水或黑便，則可能涉及胃部問題。透過胃鏡檢查即可確認病灶位置及嚴重程度。

針對錠劑或膠囊服用，邱展賢建議遵守四大原則：

1.遵照指示時間服用，除特別指定空腹或飯前，避免空腹服用。

2.睡前服用時，至少搭配200cc以上水量，確保完全吞下，服用後避免立即躺下。

3.避免一次吞太多顆錠劑或膠囊，可分段服用並稍作休息。

4.若出現不適，立即停止服用並就醫，確認安全後再繼續。

治療期間，食道潰瘍患者宜選擇質地軟、易消化的食物，如蒸蛋、麵條、稀飯、豆腐，避免油炸、辛辣及含咖啡因飲品，並採細嚼慢嚥、少量多餐的方式，降低食道負擔。

邱展賢強調，「服藥或補充保健食品都是為了健康，但方式不對反而可能傷身。只要注意正確服用方式，一旦有不適應及早就醫，就能讓保健效果最大化，同時避免食道或胃部損傷。」

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

