吃得安心又在地 竹縣優良餐廳授獎

新竹縣一一四年「家家有標章共下愛健康」優良餐廳評核於十五日舉辦授獎典禮，此次評選出二百六十三家優級餐廳、七家良級餐廳，為讓民眾吃得安心又在地，衛生局依據餐飲衛生管理關鍵面向評核，新竹縣副縣長陳見賢出席授獎典禮時，期許透過評核讓民眾吃得安全又健康，也呼籲大眾優先支持優良餐廳。

新竹縣副縣長陳見賢十五日表示，新竹縣政府在縣長楊文科領導及議會監督之下，十分重視食品安全，為了讓全縣近六十萬民眾、到訪遊客都能安心品嘗佳餚，衛生局除了定期稽查之外，也舉辦「家家有標章共下愛健康」優良餐廳評核，從食品安全及管理等各面向評估，他相信通過評核的餐廳都經得起考驗，縣府也會盡最大努力讓所有鄉親長輩都吃得安全又安心。

此次優良餐廳評核同時將縣內大專校院周邊餐飲業納入重點輔導，此次獲獎的餐廳中，有九家鄰近大專院校周邊的餐飲業者，經過新竹縣政府衛生局的積極查核及輔導，已提升至分級評核標準「優級」，不僅展現新竹縣政府對校園食品安全的重視，也確保了學生的用餐環境安全與衛生。除此之外，亦有七十家特色咖啡廳參與評核，其中有業者首度加入評核即獲選優良餐廳。