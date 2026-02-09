吃得少肚子仍大因吃錯了？大肚子「代謝症候群」下修至20歲 隱型國安危機 胖得冤枉因飲食誤區

提到『代謝症候群』相信一般人絕不陌生！腹部肥胖、腰圍過大，都是指標之一，不少人覺得是因為代謝變差了，但這亞健康的症狀，沒這麼簡單，根據統計背後所帶來的慢性病及心血管疾病死亡率，已經超過癌症，成為全球各國的隱性國安危機，台灣更就代謝症候群個案控制成效，給予醫療院所補助獎勵。

但不少人卻覺得胖得冤枉，明明吃得少，卻還是有個大肚子，醫師、營養師揭開背後關鍵。