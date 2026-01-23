吃得暖≠吃得油！醫揭「冬天4種料理方式」超加分 蒸的最護心、降血脂

記者鄭玉如／台北報導

冬天要保護心血管，可選燉、煮、蒸、燴料理。這類烹調溫度穩定、油脂低，保留營養又易消化。（示意圖／PIXABAY）

冬天慎防心血管疾病，不只要做好全身保暖，飲食也要「吃得暖」。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，燉、煮、蒸、燴是適合冬季的料理方式，溫度相對可控、沒有高溫直火或反覆油炸，有助於保留營養，而且油脂用量低，幫助降低血脂、血壓與胰島素負擔，尤其「蒸」是最友善心血管的烹煮方式。

黃軒在臉書粉專指出，吃得暖不一定要吃得油，冬季料理適合燉、煮、蒸、燴，因為溫度穩定，營養比較不會被破壞，尤其維他命B群、維他命C、多酚、類黃酮，高溫快炒、油炸容易讓這類營養素快速分解或氧化，導致營養流失，再者是溫度相對可控、沒有高溫直火或反覆油炸。

還有「油脂用量低」，燉、煮、蒸、燴不需要大量油脂，減少反式脂肪、氧化油脂攝入，進而降低血脂、血壓與胰島素負擔，對中老年人、三高族群尤為重要。再者「蛋白質結構較溫和，腸胃比較好消化」，長時間、低到中溫的濕熱烹調，會讓肉類蛋白變性更均勻，結締組織（筋、膠原）軟化，比較不會造成腸胃負擔。

另外，「熱食搭配湯汁」有助於體溫與飽足感調節，冬天人體會本能性追求「溫熱」，而溫熱食物能促進胃排空與血流，湯汁型料理能增加飽足感，與炸物相比，更不容易過量攝取熱量。

黃軒說明，「燉」適合帶骨肉、豆類、根莖類，蛋白質好消化、腸胃負擔小、營養留在湯裡；「煮」適合蔬菜、湯品、全穀類，維生素破壞較少、不需大量油脂、暖胃、增加飽足感；「蒸」最保留營養，適合魚、蛋、青菜，幾乎不產生油脂氧化，對心血管最友善；「燴」適合肉與蔬菜一起煮，用油量可控，而且不易過量進食。

