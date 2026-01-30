吃得清淡難長壽？研究顛覆傳統觀念：老人更需吃1物

不少高齡者因為牙口跟味覺退化，逐漸開始排斥大魚大肉飲食，甚至以稀飯清淡飲食為主。不過近日外媒報導，一項針對高齡者的研究，顛覆許多人的想法。80歲以上的銀髮族如果繼續食用適量的肉類，活到100歲的可能性更高。

吃素者活到百歲可能性降低

根據美國網站《sciencealert》報導，素食過去一直和降低心臟病、中風、第2型糖尿病和肥胖的風險有關，這些益處部分源自於較高的膳食纖維攝取量和較低的飽和脂肪攝取量。但近期一項研究，他們長期追蹤超過5000名80歲以上老人，發現與吃雜食的人相比，吃素的人活到100歲的可能性比較低。

廣告 廣告

該報導指出，隨著年齡增長，會出現能量消耗下降，肌肉量、骨密度和食慾減少等情況，這些變化會增加營養不良和身體衰弱的風險。而大多數有關素食飲食有益健康的研究，都是針對年輕人，而不是體弱多病的老年族群。

高齡族群營養以維持肌肉量為主

過去也有研究表明，老年素食者因為鈣和蛋白質攝取量較低，骨折風險相對較高。報導強調，高齡者營養補充重點必須改變，不再是預防長期疾病，而是維持肌肉量、防止體重下降，並確保每一口食物都能提供充足的營養。

報導分析，該研究結果可能是反映老年人面臨的營養挑戰，而非植物性飲食本身所存在的問題。至關重要的是，這並不影響植物性飲食對年輕健康成年人的益處。另外還有一個關鍵，素食者活到100歲的機率較低，該情況只在體重較輕的參與者觀察到，體重正常的年長者中，並未發現該情況。

不過針對哪種飲食方式比較好，研究強調應依人生階段調整營養攝取，老人需要充足的蛋白質、維生素B12、鈣和維生素D以維持肌肉量和預防虛弱，但營養充足即可，不要過度大魚大肉。

更多中時新聞網報導

澳網》辛納輕鬆晉級 墨爾本雙王對決

社群、網購藏劣質品 立委促掃蕩

張學友巡演收官笑稱暫時失業