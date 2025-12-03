吃得一樣卻更容易胖？代謝變慢「8大警訊」用8招預防身體卡關





為什麼吃得差不多，卻更容易變胖？熬夜能力也變得從前差？明明年紀沒到代謝變慢階段，身體卻越來越動不了，健康狀況好像不如以前，營養師示警這些可能都是「代謝偷偷變慢的警訊」！

代謝變慢「常見7種原因」

營養師高敏敏透過粉專指出，當身體出現一些從前沒有的狀況，可能是身體出現「代謝變慢」的警訊，常見7種原因可能有：「肌肉量不足」、「睡眠不足」、「壓力太大」、「飲食不均衡」、「甲狀腺功能低下」、「年紀增長」、「久坐缺乏活動」。

代謝變慢「8大警訊」

高敏敏營養師也分享「代謝變慢8大警訊」，提供大家辨別身體可能遇到卡關的狀況：

1. 體重難下降：代謝變慢時，身體每天消耗的熱量會下降，同樣的飲食量，反而更容易把熱量轉成脂肪囤積。

2. 容易疲累：能量代謝效率差，身體產能不足，就很容易覺得累，大腦也因供能不足，出現昏沉、無力、注意力下降。

3. 手腳冰冷：代謝下降會讓循環變弱，血液比較難送到四肢，不只是氣溫問題，就算穿得多也常覺得冰冰的。

4. 頭髮掉多、變細軟：當代謝變慢，身體會把能量優先留給心臟與腦部，頭皮與毛囊就會變成「次要供應」，容易掉髮變細。

5. 容易便秘：腸道蠕動的速度會因代謝下降而變慢，排便不順、甚至兩三天上一次都可能變成常態。

6. 肌肉量下降：肌肉是身體最重要的「代謝引擎」，當肌肉不足時，基礎代謝率會大幅下降，身體整天更省油。

7. 膚況變差：代謝能力下降會讓皮膚修復速度變慢，再加上荷爾蒙更容易波動，毛孔粗糙、暗沉、痘痘更明顯。

8. 容易水腫：代謝低下也會影響身體的水分循環，下半身浮腫、早上腫臉、晚上更腫，都是常見情況。

8招提升代謝率

高敏敏營養師同時指出「8招提升代謝率」的方法，包括：

1. 每週固定做重訓：增加肌肉量，力量訓練是提升代謝最有效的方法。

2. 每天多走路：日常活動量越高即使沒有運動，也能提升代謝和循環。

3. 維持規律睡眠：荷爾蒙穩定，身體不會進入慢速模式。

4. 適度放鬆心情：放鬆能降低皮質醇，讓代謝回到穩定狀態。

5. 每餐補充蛋白質：蛋白質能幫助維持肌肉量，是代謝的核心基礎，三餐都要有蛋白質，身體才不會越吃越無力。

6. 選高纖原型食物：高纖與天然食物能穩定血糖，避免能量忽高忽低，也能改善腸道環境，讓代謝運作更順暢。

7. 水分攝取要足夠：缺水會讓循環變慢，代謝也會跟著卡住，喝足水能幫助身體排廢物，也能提高熱量消耗。

8. 避免極端式節食：吃太少身體會進入保守模式，使身體本能減少代謝，也就是說越節食，代謝就會越慢，反而更容易變胖。

