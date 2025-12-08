吃抗生素尿尿還是痛！全因「包皮垢封印30年」 醫驚：變石頭了

泌尿科醫師揭露，男性私密處清潔不當可能導致嚴重後果。亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑近期接診一名三十多歲已婚男性，該患者長期飽受解尿疼痛折磨，儘管多次就醫服用抗生素，症狀仍不斷復發，直到檢查發現其包皮垢已硬化成結石，才找出病因。

一名30多歲男子因長期解尿疼痛而就醫，結果發現包皮垢封死了外生殖器。（示意圖／Pixabay）

「整個冠狀溝都是硬塊，包皮垢被封印二、三十年已經完全變硬了。」邱鴻傑醫師表示，該患者首次就診時，醫療團隊一脫下其褲子便聞到濃烈魚腥味。進一步檢查發現，患者外生殖器幾乎完全封死，僅剩一條「很細的尿道開口」，呈現全包式狀態，觸診時冠狀溝整圈都是硬塊。

邱鴻傑醫師在《醫師好辣》節目中解釋，正常情況下，男性陰莖前端「蘑菇頭」下方變細的交界處為冠狀溝，青春期過後的男性，包皮應能推到冠狀溝處，露出粉紅色龜頭部分。若無法做到，則可能存在包皮過長或包莖問題。

「他來找我是因為痛到不行！」邱鴻傑指出，該患者不僅排尿疼痛，還在性行為時出現分泌物，甚至發出異味。患者曾多次求診於各大小診所，但都被當作泌尿道感染處理，服用抗生素後症狀短暫改善又復發。最終，醫師為其進行包皮環切術，徹底清除污垢，患者生活才恢復正常。

許多男性容易忽略私密處清潔，尤其是包皮過長的包莖患者更難清洗到內部。 （示意圖／Pixabay）

許多男性容易忽略私密處清潔，尤其是包皮過長的包莖患者更難清洗到內部。邱鴻傑醫師建議，一般男性應每天將包皮褪下清洗，並保持乾燥。若青春期後仍呈現包莖狀態，應尋求醫師諮詢是否需要手術處理。

對於家長關心的兒童包皮問題，邱鴻傑解釋，只有在出現嚴重包莖、反覆發炎、排尿不順或基於宗教因素時，才需考慮為孩童割除包皮。否則，通常建議等到青春期發育完成後再進行評估。

這起案例顯示，男性私密處衛生不容忽視，長期清潔不當可能導致嚴重健康問題，甚至影響日常生活與性生活品質。

