吃披薩就能飛東京！必勝客連續21天抽雙人來回機票，達美樂免費送大披薩

歲末披薩大戰開打！「必勝客」天天送東京機票，達美樂留言抽免費大披薩。（必勝客供圖）

歲末年終聚會超級多，披薩品牌不只比新品，也比誰送得更大方。「必勝客」搶在跨年檔期推出歲末抽獎活動，主打「吃披薩抽機票」，連續21天，天天送出東京雙人來回機票；打對台的「達美樂」，也同步推出暖心抽獎，只要留言互動就有機會把大披薩兌換券免費帶回家。

從即日起到2026年1月5日，只要登入必勝客【PK雙饗卡】會員，訂購「黑鑽松露火山餐」或「跨年大套餐」，並搭配指定百事系列飲品，就能獲得抽獎資格。

「必勝客」的「黑鑽松露火山餐」下殺54折，只要999元起。（必勝客供圖）

活動期間將連續21天、天天抽出一名幸運得主，送出市值約2萬3千元的「日本東京雙人來回機票抵用券」，一人中獎、兩人同行，讓年末大餐直接升級成出國行程。

這次活動主打的年末限定口味「嫩牛大蝦起司比薩」也成為焦點，厚切嫩牛搭配炙燒鮮蝦與濃郁起司，搭配冬季限定的「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，主打沾著吃、香氣更升級。

「必勝客」的「跨年大套餐」下殺56折，只要1,049元起。（必勝客供圖）

除了出國機票，必勝客也同步推出國旅抽獎活動。即日起到2026年1月19日，PK雙饗卡會員購買「私廚饗宴餐」，就有機會抽中市值1萬5千元的五星級溫泉飯店一泊一食旅遊券，還加碼抽出原萃旅行收納包，購買次數越多，中獎機會也越高。

在「達美樂」臉書完成留言任務，有機會抽中大披薩免費兌換券。（達美樂供圖）

不只必勝客，達美樂近期也祭出暖心抽獎活動，邀請消費者在社群留言感謝想一起團聚的人，就有機會抽中「達美樂大披薩兌換券」。品牌也同步推出聖誕、跨年優惠，最低下殺4折，主打在家吃披薩、一起過節的團聚氛圍。



