吃拉麵湯太鹹「全因少做1事」！日本人揭道地吃法：有順序

日籍作家「日本人的歐吉桑」提到，台灣人覺得日本拉麵太鹹，其實要配白飯吃才能平衡味道，且千萬別把白飯泡湯，否則可能被老闆喝斥。（示意圖／PIXABAY）

台灣與日本的飲食文化差異大，有時讓人吃不習慣。定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」提到，許多台灣人認為「日本拉麵太鹹了」，其實是吃錯方法，日本人吃拉麵時通常會搭配白飯，有助於平衡味道，更提醒「別把白飯泡湯裡」，可能會當場被老闆喝斥。

臉書粉專「日本人的歐吉桑」發文表示，有些人覺得日本拉麵鹹得受不了，主要是因為「沒有跟白飯一起吃」，日本人吃拉麵其實有順序，通常是喝一點湯，覺得有點鹹再吃白飯或喝水，基本上都是這樣輪流吃，若單獨吃拉麵，連日本人也覺得好鹹。

不過他也提醒，吃拉麵時絕對不要把白飯直接放入湯裡，「這吃法非常沒禮貌」，如果在福岡縣遇到較兇的老闆，可能會直接罵人。貼文曝光後，不少人恍然大悟，表示「這真的需要有人指點，才知道文化的差異性」、「原來白飯不能直接加進麵碗，學到一課了」。

另外也有人詢問，若覺得口味太鹹，是否能自行加白開水。「日本人的歐吉桑」解釋，他在日本吃拉麵約40年，從未看過這種吃法，「我建議在日本拉麵店不要這樣做，很怕不小心造成很大的糾紛，是對拉麵店有點沒禮貌的行為，代表不好吃的意思」。不過，有些拉麵店櫃檯會提供熱水，供客人沖淡湯頭，這種情況下就可以使用。

