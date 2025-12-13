吃拉麵留2星負評「口味普又貴」！老闆氣炸回嗆：是要多高級

生活中心／彭淇昀報導

美食是否合口味本就各有看法，不過當負評出現時，店家未必都選擇沉默。一家拉麵店近日在Google Maps被留下2星評論，顧客直指湯頭與麵條表現普通，屬於吃粗飽類型；老闆看到後爆炸回嗆表示「拉麵店你要吃什麼高級？點個背脂清湯就在評論？做湯做醬都很用心，但我就是沒有要搞得很彆扭」。

臉書粉專「一百五」轉貼該名老闆在Threads上的發文，提到該名顧客認為，「一進門聞味道，大概就能猜到，這不是我會喜歡的拉麵口味」，不論拉麵本身或湯頭都不突出，價格又偏高，唯一值得稱讚的是能免費加麵，因此只能算是填飽肚子的選擇。

對此，老闆直言，自己一向主打「我們家就是暴力的美味」，在用料與製作上毫不馬虎，並非刻意搞複雜，「拉麵店你要吃什麼高級？你以為你在吃日料？」老闆也坦承，並不怕負評，但無法接受自認為專業、卻只憑一碗麵就下結論的人，認為這樣的評論過於武斷。

老闆進一步表示，他可以接受一星評價，但希望留言能具體、有建設性，讓店家知道問題出在哪，「不好吃也無所謂，我會不理解何謂主觀嗎？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，有人吐槽「吃出優越感的拉麵豚真的很白癡，然後店家可以冷靜點」、「聞到不喜歡為什麼不轉身離開」、「為什麼要浪費時間回應白痴評論？怎麼不花時間好好感謝評五顆星的客人」、「這種評論沒什麼參考價值，哪裡不好吃也不講一下」。

不過，也有不少人認為老闆反應過於激烈，「好像在台灣開拉麵店的老闆都非得要這麼嗆才行」、「一次拉麵得吃三五碗才能評論，那是很有生活了」。

