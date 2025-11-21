吃日料還不夠挺 國策顧問曝賴清德要組「300壯士」旅日團

日本首相高市早苗日前發出「台灣有事論」引發陸方不滿，大陸對日本祭出一系列禁令，總統賴清德則是在昨天用大啖日本料理來表態支持高市早苗。國策顧問康銀壽今（21）日更透露，賴清德還交辦他組織「300人團隊」赴日觀光，要以實際行動支持日本。

總統賴清德吃日本料理表態支持日本。（圖／賴清德臉書）

康銀壽今天出席大台南國際旅展致詞時表示，他昨晚與賴清德總統討論一件事，賴總統特別交代他向在場旅行業者傳達一項重要任務。他引述賴清德的話說，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，此話一出立即獲得現場熱烈掌聲。

國策顧問康銀壽。（圖／中時曹婷婷攝）

康銀壽進一步透露，賴清德不僅要求旅行業者共同完成這項任務，還特別指示他盡快組織一個約200至300人的團隊前往日本旅遊。「這個重大任務，我們大家一起來完成」，康銀壽說道。他也提及，賴總統與日本關係深厚，在311大地震後即派員赴日馳援，熊本大地震後他也曾與賴清德一同前往熊本，強調台灣與日本必定會相互支持。

康銀壽在致詞中也提到，前日本首相安倍晉三曾說過「台灣有事就是日本有事」，而賴總統則回應「日本有事就是台灣有事」，彰顯台日之間的緊密關係。

