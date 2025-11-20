吃早餐也「普發一萬」？這裡再抽iPhone 17 Pro 一早就吃爆漿生甜甜圈

記者李鴻典／台北報導

普發一萬現金不夠？連鎖早午餐品牌Q Burger宣布加碼，APP訂餐會員將享「普發10,000點」限時活動，還能同步參加 iPhone 17 Pro抽獎。

Q Burger回饋會員吃早餐也有「普發一萬點」。（圖／品牌業者提供）

活動分為「門市活動」與「社群活動」兩大戰區，Q Burger門市活動：APP訂餐人人有獎，限時普發10,000點；11/22-12/5下載並登入Q Burger官方APP，每週於APP消費達3次、且每次消費滿199元(含)以上，即贈會員點數10,000點。每位會員每週限領乙次，不可累贈。分兩階段消費區間進行，第1週11/22～11/28；第2週11/29(六)～12/5(五)。

Q Burger超人氣抽獎活動，大獎iPhone 17 Pro還有五次機會（～12/21）！除手機外，還有數百名會員可獲得Q Burger 50元及10元購物金，活動期間下載Q Burger官方APP並完成APP餐點預訂，即可獲得抽獎資格。11/21～12/5社群留言上傳Q Burger早餐照，也能抽10,000點，將抽出限量10名幸運會員。

iPhone 17 Pro還有五次機會。（圖／品牌業者提供）

拉亞漢堡推出兩款現炸爆漿「生甜甜圈」，兩款經典口味「藍莓乳酪」與「草莓煉乳」混搭夢幻組合登場。即日起可至全台門市購買，或打開 Laya NOW App 及 foodpanda、Uber Eats 等外送平台也能輕鬆預訂！在 11/20~11/23活動期間內，拉亞會員使用「早點到」服務，只要下單與取餐時間皆在門市營業時段內，即可享外送0元免運優惠，外送內用同價、點數照樣送、線上支付更方便；活動更與話題戲劇 《舊金山美容院》 跨界合作，結合劇集熱度與新品魅力，勢必掀起社群打卡風潮。

拉亞漢堡再度顛覆早餐想像，推出爆漿「藍莓乳酪生甜甜圈」與「草莓煉乳生甜甜圈」，攻佔社群版面。（圖／品牌業者提供）

準烘焙市場消費者對現烤麵包與新鮮甜點需求日益提升，7-ELEVEN整合集團烘焙品牌「Semeur聖娜」於部分門市導入「專車直送」模式，大幅縮短每日現烤麵包運送時間，讓消費者如同走進麵包店般享受現烤口感的新鮮麵包，美味口碑也成功帶動菠蘿與可頌類型麵包銷售翻倍成長，每日每店可賣出上百個現烤麵包！

7-ELEVEN「Semeur聖娜複合店」不定期推出烘焙新品。（圖／品牌業者提供）

迎接11月26日世界蛋糕日，7-ELEVEN於11月26日起推出鬆軟可口的「巧克力蛋糕土司」、以及新竹伴手禮名店-春上布丁蛋糕全新大人系風味「春上方塊戚風杯-濃情可可」，另外11月26日至12月9日「統一蛋糕屋杯子蛋糕」、「統一蛋糕屋典藏蜂蜜蛋糕」、「蒸果子牛奶戚風」、「LADEARS提拉米蘇蛋糕杯」、「LADEARS北海道生乳捲」等多樣化蛋糕商品均可享第二件省10元優惠。同時精選日本、韓國、瑞士、希臘、西班牙、義大利等地十餘款人氣點心，，濕潤口感首推卡士達與起司雙口味的「日本夾心蛋糕」與「BOURBON小巧費南雪」，巧克力控必吃瑞士經典「Kagi黑巧克力風味威化餅乾」與日本超熱銷「AH世界級美味布朗尼」，即日起至12月23日指定品任選第2件5折。

11月26日至12月9日多樣化蛋糕商品均可享第二件省10元優惠。（圖／品牌業者提供）

歲末將近，桂冠窩廚房今年以「雙主廚聯手 × 兩步驟上桌」推出 2025 全新年菜系列，讓忙碌的現代人在年節期間也能輕鬆端出團圓好味。從江浙功夫菜到飯店家宴佳餚，共六道兼具風味、份量與儀式感的精緻料理。此次同步推出兩款預購組合：「四喜納福年菜組」主打豐盛團圓，一次囊括無錫醬燒子排 、 黃金干貝櫻花蝦米糕、 金燒筍絲蹄膀與慢煨烏骨雞湯 ；「Fun 功夫年菜組」則以江浙經典為核心，包含上海醃篤鮮、江蘇獅子頭等功夫名菜。即日起於全聯門市及桂冠線上商城同步開放預購。

桂冠窩廚房-四喜納福年菜組。（圖／品牌業者提供）

李璐老師監製窩廚房功夫菜系列。（圖／品牌業者提供）

檀島香港餐廳推出全新「煲暖療癒系」秋冬新品，沙嗲牛肉粉絲煲、粵式豆醬鮮魚煲、當歸白玉羊腩煲、潮汕魚丸家常煲等四款經典升級的煲物。檀島在官方粉絲團同步推出「煲暖你心」抽獎活動。活動自即日起~11/30前，透過Tag朋友、留言分享，傳遞相約一起溫暖。就有機會與相約好友，一起免費品嚐新品；檀島官方LINE@會員，還有機會獲得現金券、港點券等獨家好禮。

檀島香港餐廳推出全新「煲暖療癒系」秋冬新品。（圖／品牌業者提供）

吾蜂美味集團年度週年慶活動正式登場！旗下三大品牌—老先覺、潮味決及麵匡匡，將於11/26–1/4期間舉辦主題活動「好食成雙！你消費我買單」，總獎項價值高達700萬元！最大獎包括 MG ZS 旗艦版汽車乙台（價值769,000元）、PHILIPS 86吋 4K QLED 電視、FUJI AI按摩椅、KKday日本機票購物金等。

吾蜂美味集團週年慶「好食成雙！你消費我買單」活動。（圖／品牌業者提供）

迎接2026年馬年到來， Rivon禮坊禮盒系列以「花舞悅禮」為主軸概念，將品牌代表「心花」作為情感核心，象徵喜悅綻放、希望與豐沛的生命力。Rivon禮坊今年特別結合「藝術收藏」與「新春寓意」兩大亮點，推出與台灣新銳藝術家吳騏（57） 聯名的限量「旺福馬瓷器禮盒」，以「在地永續，幸福延續」為創作發想，搶攻馬年藝術禮盒市場。除藝術美學禮盒，禮坊同步推出實踐 ESG 精神、提撥 3% 銷售所得捐助家扶基金會的 「愛．盛放」公益禮盒，以及象徵財富滾滾的金磚造型「金玉滿糖」年糖禮盒，以多元化、高價值的產品線，滿足送禮體面、美味與公益等多重需求。

Rivon禮坊推出與台灣新銳藝術家吳騏（57）聯名的限量「旺福馬」瓷器禮盒。（圖／品牌業者提供）

Aunt Stella詩特莉以象徵希望與前行的「木馬」為靈感，推出全新「春 舞禮盒系列」。旋轉木馬象徵夢想與祝福的輪轉，詩特莉以一貫細膩的手繪筆觸，將幸福、童趣與溫 暖注入節慶贈禮之中。系列同步推出限定餅乾-「茉莉茶香奶霜夾心」與「草莓核桃捲心」，以清香 茉莉與馥郁莓果交織出層次豐富的春日風味。「胡桃酥球」嚴選美國胡桃製成，外層酥香、內裡鬆軟， 淡淡堅果香氣在口中綻放，帶來溫柔而滿足的甜點體驗。

詩特莉以象徵希望與前行的「木馬」為靈感，推出全新「春 舞禮盒系列」。（圖／品牌業者提供）

此外，感恩祭x黑五登場！大研生醫限時9天人氣商品買1送1，即日起至28日推出「大研感恩祭×黑色星期五」限時優惠，包含魚油、膠原蛋白飲、益生菌、苦瓜胜肽及葉黃素等明星保健品。11/20-11/22魚油、苦瓜胜肽限時瘋搶；11/23-11/25膠原蛋白、益生菌接力登場；11/26-11/28葉黃素、瑪卡、南瓜籽人氣加碼，以超狂優惠回饋消費者。

大研生醫感恩祭，限時9天人氣商品買一送一。（圖／品牌業者提供）

「我只是多給一點點…」你家的毛孩是不是也偷偷胖了？台灣四分之一犬貓已進入高齡，肥胖率高達50%，許多飼主憑感覺餵食，卻忽略熱量、蛋白質、脂肪等真正營養需求，健康隱憂悄悄累積。倍力寵物健康食品推出「毛孩餵食計算機」，只需輸入品種、年齡、體重和活動量，就能精算每日熱量與飲水量，還能解析乾物比，破解寵糧標示迷思。

餵食不再憑感覺！透過倍力精準測量飼料勺，搭配「餵食計算機」，為毛寶貝量身控管每日所需卡路里。（圖／品牌業者提供）

台灣犬貓高齡化加速，「銀髮毛孩」已成279萬毛孩家庭日常。獲全台千家以上獸醫院採用、寵物褐藻醣膠保健食品品牌Hi-Q pets發布 《2025 飼主行為與褐藻醣膠保健品調查》。並以 Olifuco（小分子褐藻醣膠）與Fucobalan（高穩定藻褐素與小分子褐藻醣膠）兩大成分為核心，加上科研與臨床為基礎，推出「疾病照護系列（MedCare）」與「日常照護系列（DailyCare）」，建立院內到院外的照護接力。

Hi-Q pets照護雙系列。（圖／品牌業者提供）

普發現金1萬元，為讓民眾更有感，悠遊卡公司推出「超越普發！悠遊付加碼抽10萬」活動！自11月21日起至12月31日止，民眾在指定電商使用悠遊付付款，累計消費每滿5,000元，即可獲得一次抽獎機會，本活動將抽出10名幸運兒，每人可獲得10,000元悠遊付回饋金。

超越普發！悠遊付加碼抽10萬。（圖／品牌業者提供）

而延續《希密爾之歌 Hymiskvidha Boilermaker》的合作篇章，臺虎精釀、高原騎士 Highland Park 與臺南指標酒吧 TCRC 再度攜手合作，推出全新混血啤酒《威香調啤 Wee Boilermaker》。結合釀造、蒸餾、調製的工藝，從風味本質出發，重新定義啤酒與威士忌的邊界。

臺虎 × 高原騎士 × TCRC再度聯手，展現混血啤酒的獨特魅力。（圖／品牌業者提供）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

