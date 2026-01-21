吃早餐巧遇霍建華！他親切打招呼「幫整桌結帳」 學生粉絲激動：人真的特別好

1月20日，幾名學生粉絲在台北某間早餐店用餐時，偶遇了男星霍建華。據粉絲表示，當天霍建華獨自低調吃早餐，被認出後不但沒有避開，發現粉絲正互相小聲討論，他反而友善地主動詢問：「是認出我了嗎？」隨後直接以現金替大家付了早餐錢，金額約千元左右。

當時，霍建華沒有帶任何助理隨行，也沒有刻意擺出明星架子。學生事後分享，霍建華不只是幫他們結桌上的餐，就連還沒上桌的湯包也一併結帳，並補充當時只是小聲討論是否認出他，沒想到他會主動搭話，令他們感動「人真的特別好」。早餐店老闆娘也透露，霍建華是店內常客，平時就常獨自前來用餐。

廣告 廣告

類似的互動過去也曾出現。霍建華拍攝《花千骨》期間，曾連續三個月請劇組喝飲料；拍《如懿傳》時，自行購買空調扇給工作人員使用；在餐廳遇到粉絲時，也會主動加菜請客。與螢光幕前給人的距離感不同，他私下生活相對簡單，曾被網友注意到常穿平價服裝、使用螢幕有裂痕的手機，也多次被拍到重複穿著舊鞋、舊衣，相當親民。

延伸閱讀

朱珠狂讚霍建華「沒想到這麼隨和」！不搞特權、請全劇組吃飯 林心如選老公讓網友都羨慕

霍建華送禮都好！林心如曝「從沒收過傻眼禮物」秘訣：先給情緒價值，才有下一次更好