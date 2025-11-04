吃早餐時間影響壽命！研究：最佳時間是起床後1小時內

一項刊登於醫學期刊《Nature Communications Medicine》的最新研究發現，早餐的食用時間與壽命有顯著關聯。研究顯示，早餐最好在起床後1小時內食用，若將早餐時間從上午7點半往後延遲1小時，未來34年內的死亡率將增加8%至11%。

一項刊登於醫學期刊的最新研究發現，早餐的食用時間與壽命有顯著關聯。（示意圖／Pexels）

食安專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享了這項研究結果。該研究分析了英國2945名42歲至94歲中老年人的健康數據，結果顯示早餐吃得晚的人相對容易早逝。研究發現，早餐時間較晚的人，隨著年齡增長，身心健康狀態會逐漸惡化。

在生理方面，這些人面臨疲勞和心血管問題的風險較高；在心理方面，則可能出現憂鬱和焦慮等情緒障礙。韋恩指出，數據還顯示，早餐時間較晚的人全因死亡率（由各種原因引起的死亡風險）也比較高。具體而言，若將早餐時間從上午7點半延後1小時，在34年的研究期間內，死亡率將增加8%至11%。

韋恩解釋，早餐時間可能會影響人體的晝夜節律生理時鐘，進而影響健康。（示意圖／Pexels）

韋恩解釋，早餐時間可能會影響人體的晝夜節律生理時鐘，進而影響健康。他表示，依照現有資料，起床後1小時內進食是最佳的早餐時段。若用餐時間延遲，人體會在胰島素敏感性降低和褪黑激素分泌增加的時段攝取營養，導致耐糖能力（維持血糖正常的身體能力）和脂肪氧化（分解脂肪的身體能力）下降。

這種生理變化會使卡路里無法被有效消耗，最終在體內堆積，對健康造成負面影響。因此，為了維持良好的健康狀態，專家建議民眾應儘量在起床後1小時內食用早餐，以獲得最佳的健康效益。

