吃早餐竟遇霍建華！被學生認出「直接掏錢幫買單」畫面曝

娛樂中心／饒婉馨報導

男星霍建華平時生活低調，卻經常在台北街頭被民眾巧遇。有幾位學生近日在早餐店用餐時意外發現身旁疑似是霍建華本人，雖然內心激動卻不敢上前打擾，沒想到霍建華在離開前主動上前搭話，甚至大方替學生整桌買單，暖心舉動在社群平台上引發熱烈討論。









台北吃早餐偶遇霍建華！他霸氣「幫整桌買單」畫面曝…網歪樓1細節：果然是老幹部

粉絲在早餐店偶遇霍建華，沒想到他竟然直接幫粉絲買單。（圖／翻攝自微博 ＠娛大蜀黍）

認出我了嗎？霍建華主動搭話幫買單 開玩笑逗樂店員

這幾位學生粉絲在20日前往台北某間早餐店時，發現霍建華也坐在店內用餐；他們當時因為怕打擾偶像，只敢在一旁小聲討論，直到霍建華走向櫃台準備結帳時，他突然轉頭笑著詢問學生「是認出我了嗎？」，接著便告知店員要幫這群學生付錢。霍建華還幽默地對店員開玩笑說，自己不是因為這桌消費便宜才專門搶著付帳，讓幾位學生既驚喜又暖心。

廣告 廣告

台北吃早餐偶遇霍建華！他霸氣「幫整桌買單」畫面曝…網歪樓1細節：果然是老幹部

許多網友都深感羨慕，表示也想偶遇霍建華。（圖／翻攝自微博 ）



堅持用現金結帳被讚「老幹部」 私下慷慨行為非首次

學生事後分享這段經歷，提到霍建華在付帳時是掏出大把現金支付，貼文曝光後，讓不少網友聯想到他一向不用社群軟體、生活低調的習慣，笑稱這確實是非常堅持傳統的「老幹部風格」；網友陸續表示，「偶像還是那麼好」、「還是用的皮夾，現金支付」、「主動搭話還買單，這種偶遇誰看了不羨慕到捶桌啊」、「從螢幕到現實，霍建華都是暖心大哥哥，這樣的藝人值得我們喜愛！」。

根據《三立新聞網》報導，早餐店老闆娘透露，霍建華其實是店裡的常客，平日也非常友善，完全沒有明星架子。然而，霍建華過去在拍攝《花千骨》期間，曾連續三個月請全劇組喝奶茶；拍攝《如懿傳》遇到高溫天氣時，甚至自掏腰包購買多台空調風扇給工作人員消暑；種種舉動都看得出他對人一直都很慷慨。

原文出處：台北吃早餐偶遇霍建華！他霸氣「幫整桌買單」畫面曝…網歪樓1細節：果然是老幹部

更多民視新聞報導

梁小龍才發「反拐賣」就過世！最後身影曝…網：太奇怪

洪詩顧公公被酸「鬼故事」！網點名這女星：人生勝利組

孫生涉性侵「延長境管8個月」！法官揭1原因：有必要

