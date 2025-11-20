吃早餐配咖啡竟缺鐵？46歲吳辰君想捐血因「缺鐵」被打槍 再等2個月
早餐總是喝咖啡竟會造成缺鐵？90年代影壇女神吳辰君日前在臉書發文指出，想要捐血卻被打槍，原來是捐血站人員說她缺鐵造成無法捐血，因為她說早餐都是配著咖啡一起吃，護理人員認為可能是咖啡影響鐵質吸收，提醒她咖啡和早餐要隔開時間，咖啡真的會影響鐵吸收嗎？早餐都要喝咖啡的上班族怎麼辦？
90年代女神吳辰君 凍齡美貌受粉絲關注
吳辰君在16歲時因演出成龍電影《警察故事4之簡單任務》而走紅，隨後接拍了多部電影，包括《超級無敵追女仔2狗仔雄心》、《半生緣》、《黑金》、《猛鬼食人胎》及《玻璃樽》等，成為90年代的女神級女星。儘管她在2012年成為人妻後淡出幕前，但近年在社交平台上相當活躍，雖已年屆46歲，但凍齡有成，仍然深受粉絲們的關注。
護理人員：咖啡影響鐵質吸收 建議調整飲食習慣
日前，吳辰君在微博透露自己參與學校組織的捐血活動時，因為不符合抽血標準而遭到拒絕。她說明自己的血液鐵值含量為11.9，未達12.5的抽血標準。醫護人員向她提出建議，希望她能改掉邊喝咖啡邊吃早餐的習慣，因為咖啡會阻礙食物中營養素和鐵質的吸收。抽血護士特別提醒吳辰君，咖啡至少要與用餐前後間隔1小時，並鼓勵她調整飲食習慣2個月後再來嘗試捐血。
咖啡對鐵質吸收影響有限
高雄博田國際醫院新陳代謝科醫師黃欣寧指出，媒體提到吳辰君「血鐵不足」的數值，指的應該是血紅素。鐵蛋白的正常值男性約為15～200ng/ml，女性約為12～150ng/ml，而血紅素的正常值男性為13至17gm/dL，女性12至16gm/dL。
如果低於這個標準，一般會認為可能有「缺鐵性貧血」。不過，吳辰君的血紅素只是略低一些，通常認為應該只是差異值，而不是真的缺乏。但因為她的數值12也瀕臨臨界值，為保護捐血者的健康，所以捐血站護理師基於安全會建議數值再高一些來捐血會比較安全。
至於護理人員提到吳辰君的鐵質可能受到早餐時喝咖啡的影響，黃欣寧認為，雖然咖啡中的多酚物質確實可能會影響到鐵的結合，但咖啡的多酚含量通常不會太高，實際上影響並不大。
一般只有在吃保健品時，因為保健品含有的保健成分劑量通常比較大，才會有明顯的影響。否則，食物之間的交互作用影響通常不會太大，除非是三餐都把咖啡當水喝，而且是在醫師建議要額外補充鐵劑的病人，醫師才會特別叮囑病人「鐵劑跟咖啡要隔開一小時」，否則一般食物的影響並不顯著。
飲食均衡搭配維生素C 有助增加鐵質吸收
黃欣寧表示，在評估病人的鐵質缺乏原因時，首先要看是否有流失的情況，或是飲食上攝取的含鐵食物是否不夠均衡，例如吃素者可能沒有攝取到足夠的深綠色蔬菜等含鐵量較高的食物。此外，也可以建議病人搭配維生素C，有助於增加鐵質的吸收。
某些特殊情況下，如開完縮胃手術的病人，可能會在胃的手術後影響到鐵質的吸收，因為人體的鐵質主要是在胃中被吸收的。
血紅素太低要找出出血原因
黃欣寧還提到，吳辰君現年46歲，應該仍處於行經期。有些女性在月經量較大時，血紅素可能會略低一些。此外，46歲也可能已進入更年期，需要留意是否有月經異常情況。
如果經過調整飲食習慣後仍無改善，就需要進一步檢查是否有其他出血的原因，年過40歲是各種癌症好發的階段，中年後如果發現血色素偏低，建議一定要找出是否有胃出血或大腸直腸異常出血等情形，需要找出病因並加以治療。
防骨鬆補鈣片更易影響鐵吸收 應與進食時間錯開
黃欣寧提醒，相較於喝咖啡，許多年過中年的人為了預防骨質疏鬆，通常會補充鈣片，而鈣片也是會明顯抑制鐵質吸收的重要營養素。因此，在臨床上都會特別交代病人，補充鈣片時要和進食時間錯開，以免抑制食物中鐵質的吸收。
特別是更年期的女性，都需要預防骨質疏鬆，就要注意補充過多的鈣質會抑制鐵質的吸收，導致血色素略為下降。如果出現這種情況，就需要留意補充品的劑量，因為一般的鈣片含量都在500至1000毫克之間，這樣的劑量確實會影響到鐵質的吸收。
