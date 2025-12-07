吃東西容易嗆到！男就醫竟是「肺癌第3期」 醫：轉移淋巴結了
記者蔣季容／台北報導
出乎意料的臨床警示！基隆長庚醫院胃腸科醫師錢政弘分享，一名60多歲的男病患到他門診，提到自己胃食道逆流嚴重，吃東西還容易嗆到，最終確診為肺癌第三期合併頸部淋巴結轉移。回顧病程後，才驚覺患者「容易嗆到、聲音沙啞、頸部緊繃」的症狀，其實都與胃食道逆流無關，而是肺癌轉移淋巴結壓迫神經所致。
錢政弘在臉書表示，5個多月前一名60多歲男性到門診，提到「最近常常胃酸逆流、喉嚨有灼熱感，而且吃東西很容易嗆到。」雖然患者有多年的胃食道逆流病史，部分症狀也符合胃食道逆流，但「容易嗆到」這點並不尋常。因此錢政弘先替他做了胃鏡檢查，確認咽喉或食道是否有病變導致吞嚥問題。
錢政弘指出，胃鏡檢查結果顯示，患者確實有胃酸逆流引起的食道炎以及幽門桿菌感染，但咽喉附近並未發現異常。在服用藥物兩週後，逆流症狀明顯改善，但「偶爾還是會嗆到」。這讓錢政弘覺得不對勁，因此建議他除了治療腸胃，也去耳鼻喉科檢查，「或許有我沒發現的問題。」
錢政弘續指，又過了兩週，患者症狀惡化，不僅聲音變沙啞，還感覺脖子緊緊的。他聽從建議前往耳鼻喉科，醫師檢查發現他左側聲帶麻痺，推測是控制聲帶的「喉返神經」受到壓迫。經過轉診至胸腔科進一步檢查，最終確診為肺癌第三期合併頸部淋巴結轉移。
錢政弘說，最近患者回診看幽門桿菌報告時，與他分享了這段經歷。過去三個月患者完成了化學治療，咽喉的不適已完全消失。回顧當時的病程，才驚覺那些「容易嗆到、聲音沙啞、頸部緊繃」的症狀，其實都與胃食道逆流無關，而是肺癌轉移淋巴結壓迫神經所致。
錢政弘提醒雖然胃食道逆流很常見，但千萬別忽視身體發出的細微警訊。若治療後「單一症狀」未改善，或是出現「吞嚥困難、容易嗆咳、聲音沙啞」等非典型症狀，請務必提高警覺，進行跨科別的詳細檢查，以免錯失黃金治療期。
