「吃東西常嗆到」以為只是胃食道逆流！檢查後竟罹癌王 醫揭3症狀要小心

「吃東西常嗆到」他以為只是胃食道逆流，進一步檢查後竟罹肺癌第3期。示意圖／取自Freepic

「肺癌」被醫界視為典型的沉默殺手，初期往往毫無明顯症狀，使許多患者確診時已屬晚期，治療相對棘手。由於發現不易、致死率高，肺癌多年來皆是台灣癌王。近日胃腸肝膽科醫師錢政弘就分享，一名60多歲男子因「胃酸逆流、進食易嗆到」就醫，本以為只是胃食道逆流，但症狀持續未改善，進一步檢查後，竟已罹患第3期肺癌，並伴隨頸部淋巴轉移。

胃腸肝膽科醫師錢政弘近日分享一則出乎意料的臨床案例，提醒民眾切勿忽視身體發出的異常警訊。5個月前，一名60多歲男性因長期胃食道逆流前往門診，他除了胃酸逆流、喉嚨有灼熱感外，吃東西還很容易嗆到。

錢政弘指出，雖然部分症狀符合逆流性食道炎，但「容易嗆到」並不尋常，於是安排胃鏡檢查釐清原因。檢查結果顯示，病患確實有胃酸逆流造成的食道炎及幽門桿菌感染，但咽喉未見異常，經藥物治療2週後，逆流症狀明顯改善，但吞嚥仍偶有異常，因此，他懷疑另有病灶，建議病患至耳鼻喉科進一步檢查。

未料兩週後，病患症狀加劇，不僅聲音沙啞，還出現頸部緊繃感；耳鼻喉科檢查發現其左側聲帶麻痺，疑似因喉返神經遭壓迫所致；經胸腔科安排進一步檢查後，最終確診為「肺癌第三期」並伴隨頸部淋巴結轉移。

錢政弘提到，病患近日回診追蹤幽門桿菌時向他分享後續治療進展，表示已完成3個月化療，咽喉不適也完全消失，回顧病程，醫師也驚覺先前「容易嗆咳、聲音沙啞、頸部緊繃」等症狀，其實並非胃食道逆流引起，而是腫瘤壓迫神經的警訊。

醫示警：若出現「3症狀」要提高警覺

錢政弘強調，胃食道逆流雖常見，但 若治療後「單一症狀」未改善，或是出現「吞嚥困難、容易嗆咳、聲音沙啞」等非典型症狀，民眾應提高警覺，及早就醫並跨科檢查，以免延誤治療黃金時間。



