吃東西「嗆到」誤當胃病 竟是「這癌症」第3期…

生活中心／李筱舲



隨著現代生活步調加快，不少人在壓力累積、作息不規律的情況下，常出現腸胃不適、胃食道逆流等消化問題。不過胃腸肝膽科醫師錢政弘近日分享一個出乎意料的臨床案例。一名60多歲男性有多年胃食道逆流病史，除了胃酸逆流、喉嚨灼熱外，吃東西時還「常常嗆到」，沒想到最後竟被確診為第三期肺癌並合併頸部淋巴結轉移。在回顧病程後，才驚覺患者「容易嗆到」的症狀，是因肺癌轉移淋巴結壓迫到神經所致。





吃東西「常嗆到」以為是胃食道逆流！檢查發現已罹「肺癌第3期＋轉移淋巴」…

錢政弘醫師在臉書分享一名60多歲男性到門診，提到自己除了胃食道逆流症狀，吃東西時常常嗆到，醫師驚覺這點並不尋常。（示意圖／民視資料照）

廣告 廣告





錢政弘醫師在臉書分享，5個多月前一名60多歲男性到門診，提到「近期除了胃食道逆流與喉嚨灼熱，吃東西時常常嗆到」。雖然胃鏡檢查顯示病患確實有食道炎和幽門桿菌感染，咽喉也未見異常，但在服藥後「嗆到」的問題卻依然存在。錢醫師因此建議患者前往耳鼻喉科檢查。兩週後，病情惡化，患者出現聲音沙啞、脖子緊繃等症狀。經檢查後發現左側聲帶麻痺，研判為喉返神經遭壓迫。最後經胸腔科進一步診斷後，確診為第三期肺癌並合併頸部淋巴結轉移。

吃東西「常嗆到」以為是胃食道逆流！檢查發現已罹「肺癌第3期＋轉移淋巴」…

這名病患最後確診為第三期肺癌並合併頸部淋巴結轉移。（圖／翻攝自臉書粉專《健康世界》）

後來錢醫師與患者回顧病程時驚覺，那些「容易嗆到、聲音沙啞、頸部緊繃」等症狀，其實與胃食道逆流無關，而是肺癌轉移到淋巴結後壓迫神經所造成。他提醒，雖然胃食道逆流相當常見，但千萬別忽略身體的細微警訊。若治療後仍有「單一症狀」持續未改善，或出現「吞嚥困難、容易嗆咳、聲音沙啞」等非典型症狀，務必提高警覺，並跨科進行詳細檢查，以免錯失黃金治療期。

原文出處：吃東西「常嗆到」以為是胃食道逆流！檢查發現已罹「肺癌第3期＋轉移淋巴」…

更多民視新聞報導

LINE Pay大改版！用戶年底需做「這件事」

「自動洗澡機」傳將量產？內裝遭網嘲：不好說…

50嵐「神秘字樣」看嘸 網見「正解」笑喊：有哏！

